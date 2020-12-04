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جيش الاحتلال يعتقل قائد كتائب الأقصى مؤيد الألفي بعد اقتحام نابلس

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(وكالات)
04:33 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمساندة قوات خاصة إسرائيلية، مؤيد الألفي أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في نابلس.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "معا" الفلسطينية، إن مؤيد الألفي 46 عاما، مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كان ضمن صفقة التسويات التي طالت عشرات المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية.

وأضافت المصادر الأمنية، أن قوات خاصة إسرائيلية كانت تتواجد في منطقة شارع التعاون بمدينة نابلس، وكانت تراقب عن كثب تحركات الألفي، لعدة ساعات، حيث جرى اعتقاله من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة.

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