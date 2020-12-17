«فرحتهم فرحتنا».. «التضامن» تُطلق مشروع «تيسير زواج الفتيات»

أطلقت «الجمعية الشرعية الرئيسية»، اليوم، مشروعا لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار «فرحتهم فرحتنا»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

أجهزة كهربائية ومفروشات

وبموجب بيان صادر عن وزارة التضامن، تتكفل «الجمعية الشرعية» بتجهيز 100 فتاة من اليتيمات والأولى للرعاية، حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق «التريللات» حاملة تجهيزات الفتاة إلى منازلهم.

«قوافل الخير»

وأكدت «القباج»، أن تدخلات «الجمعية الشرعية» على مستوى الجمهورية دائماً ما تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة على مستوى الجمهورية وتعد لألف أخرى، كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة، ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير.

برنامج «مودة»

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات على الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الأسري وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت «القباج» أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج تنظيم الأسرة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ «نهضة اقتصادية غير مسبوقة»، مع العمل على تأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة.

وأشارت إلى عمل الوزارة على دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً، خصوصاً في المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا.