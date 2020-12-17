التضامن: صرف معاش تكافل لـ2 مليونا و173 ألف مستفيد.. اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر لمستفيدى تكافل والبالغ عددهم 2 مليونا و173 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، اعتبارا من اليوم الخميس، بالإضافة إلى الصرف لمستفيدى معاش كرامة، الذين لم يقوموا بالصرف فى الأيام المخصصة لهم.

إيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، واعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزارة التضامن، أن برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، لافتة إلى أنه يمنح للأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة والمسنين.

موانع الحصول على تكافل وكرامة

وأكدت التضامن، أن هناك العديد من الأسباب التى تمنع الحصول على معاش تكافل وكرامة كالتالى:

- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- تقاضي معاش ضمان

- يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- تقاضي معاش قوات مسلحة أو شرطة

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر، أو جرار أو توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك و إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة أو حكومة.

- امتلاك مهن حرة.

صندوق برنامج تكافل وكرامة يستهدف استمرارية البرنامج

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، لافتة إلى أنه يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.