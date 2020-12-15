التضامن: مودة يُطلق مبادرة جديدة بالتعاون مع "تحيا مصر"

شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد اليوم، إطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائي جرى تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، إذ يتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتي عمل، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الحالي

ويستهدف المشروع تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الحالي بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم، لإجمالي 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين باللقاءات التدريبية.

وتستند التدريبات إلى المحتوى العلمي الذي سبق، وطوره المشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجرى اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.

وينقسم التدريب إلى 3 جلسات كما يلي:

- الجلسة الأولى: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.

- الجلسة الثانية: تتناول الأبعاد الشرعية للحياة الزوجية.

- الجلسة الثالثة: تتناول الجوانب الصحية في الحياة الأسرية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وقدّم الجلسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وخبراء الصحة الإنجابية.

ويستهدف المشروع الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة.

ونفذت وزارة التضامن من خلال مشروع مودة، العديد من الأنشطة ومنها تدريب مباشر لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات مصرية، من خلال 350 عضو هيئة تدريس أعدوا ونفذوا تدريبات مودة، واعتمد المجلس الأعلى للجامعات المنصة الرقمية كمتطلب تخرج على مستوى الجامعات المصرية بدء من العام الدراسي 2020/2021.