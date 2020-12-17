الأغنية الدعائية لمسلسل «لؤلؤ» بصوت مي عمر «فيديو»

طرحت شركة سينرجي منذ قليل، الأغنية الدعائية لمسلسل «لؤلؤ»، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر في عالم الدراما، وانتهت من تصويره مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد مرور ما يزيد على 3 أشهر من انطلاق التصوير، يشاركها البطولة أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه خارج موسم رمضان.

ويتضمن مسلسل «لؤلؤ»، إنتاج شركة سينرجي، عدد من الاستعراضات والأغنيات التي تقوم بتأديتها مي عمر، ومن أجل ذلك خضعت للعديد من البروفات المكثفة لإتقان الرقصات والأداء الصوتي، حيث تجسد خلال الأحداث دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها، وتدور أحداث المسلسل، في نحو 40 حلقة، ويتناول قصة صعود مطربة والصعاب التي واجهتها خلال رحلة صعودها.

وخلال أحداث مسلسل «لؤلؤ»، يظهر عدد من النجوم، كضيوف شرف، أبرزهم أكرم حسني، والذي سبق وتعاون مع الفنانة مي عمر في مسلسل «ريح المدام» مع أحمد فهمي، والذي عرض في شهر رمضان عام 2017، كما تحل «مي» ضيفة شرف على فيلم «العميل صفر» الذي يقوم أكرم حسني ببطولته بصحبة نيللي كريم، وهو من إخراج محمد سامي، سيناريو وحوار وائل عبدالله.

الفنانة مي عمر، إحدى خريجات الجامعة الأمريكية، بدأت التمثيل عام 2013 من خلال مسلسل حكاية حياة بطولة غادة عبدالرازق، وإخراج زوجها محمد سامي، ليتوالى بعدها مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية منها «كلام على ورق، حالة عشق، الطبال، الأسطورة، الفتوة، ولد الغلابة، ريح المدام»، وعدد من الأفلام السينمائية «أخر ديك في مصر، تصبح على خير»