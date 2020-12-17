قادة أوروبيون وسياسيون فرنسيون في العزل بسبب «ماكرون»

ساعات قليلة فصلت إعلان الرئاسة الفرنسية إصابة إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، ودخول مجموعة كبيرة من القادة الأوروبيين إلى الحجر الصحي بعد مخالطتهم للرئيس الفرنسي خلال الفترة الماضية، خاصة أن جدوله كان حافلا بالاجتماعات واللقاءات على مدار الأسبوع الماضي.

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو دخوله الحجر الصحي، ولكنه لم يكن الوحيد حيث ضمت القائمة القادة الأوروبيين في العزل كلا من رئيس وزراء لوكسمبرج، بالإضافة إلى رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الذين التقى بهم ماكرون الأسبوع الجاري قبل اكتشاف إصابته بـ«كوفيد - 19».

وأدى الحادث الطارئ إلى تغيير جداول زيارات المسئولين الذين ينتظرون حاليا نتائج فحوصات كورونا، حيث علق رئيس الوزراء الإسباني اجتماعاته حتى 24 ديسمبر الجاري كإجراء احترازي، بينما ألغى رئيس وزراء البرتغال رحالاته الرسمية، بالإضافة إلى ماكرون نفسه، بعد ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه تم تعليق جميع رحالاته الخارجية من بينها زيارة إلى لبنان التي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بينما سيواصل أنشطته عن بعد على مدار 7 أيام العزل.

واجتمع الرئيس الفرنسي مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، وضمت القمة مجموعة كبيرة من الشخصيات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ولم تكن القمة هي الاجتماع الوحيد الذي حضره ماكرون، حيث كان جدوله الزمني مزدحم، التقى مع عدد من السياسيين الفرنسيين وأعضاء البرلمان، الثلاثاء الماضي، وحضر اجتماع آخر مع مجلس الوزراء، أمس، مما يعنى أن الحكومة الفرنسية وجميع وزرائها في فترة عزل لمدة 7 أيام وفقا لقواعد العزل، وبالفعل أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس، الدخول في عزل صحي، كما دخل رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي ريشار فيران في عزل بعد مخالطة الرئيس.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت السيدة الأولى بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي دخولها العزل الصحي، بالرغم من عدم ظهور أعراض إصابة بـ«كوفيد - 19» عليها، وفقا لبيان رسمي صادر عن مكتبها.