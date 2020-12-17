صحيفة فرنسية تكشف أسماء 4 قادة أجانب خالطوا ماكرون

كشفت صحيفة «لوباريسيان» الفرنسية، في تقرير لها، عن قائمة ضمّت أسماء 4 قادة أجانب، خالطوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أوضحت الصحيفة الفرنسية، أنّ ماكرون تناول الأربعاء الماضي، الغداء مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا.

وبحسب الصحيفة، تناول الرئيس الفرنسي وجبته ظهر الاثنين الماضي، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه كما هو متوقع، فإنّ رئيس الحكومة الإسبانية سيعزل نفسه حتى 24 ديسمبر الحالي، كما ذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية.

وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، لفتت إلى أنّ رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس، ورئيس الجمعية العمومية ريتشارد فيران، وأمين عام قصر الإليزيه أليكسس كوهلر، سيخضعون للعزل الصحي، والعمل عن بعد، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون، ودخل ماكرون العزل لمدة 7 أيام على أن يزاول مهام منصبه عن بعد.