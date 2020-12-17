صحيفة فرنسية: قائمة المعزولين ستطول بعد إصابة ماكرون بكورونا

قالت صحيفة لوبايريسان الفرنسية، منذ قليل، إن قائمة الشخصيات التي ستخضع للعزل، جراء مخالطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستطول بعد إصابته بفيروس كورونا، وعزل كل من رئيسي الحكومة والجمعية العامة، وأمين عام قصر الإليزيه.

وقالت الصحيفة، إن ماكرون كان لديه جدولا مزدحما خلال الأيام الماضية؛ إذ التقى عددا كبيرا من الشخصيات، وتتجه الأعين إلى كل من كانوا على جدول أعماله الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة: «من الواضح أنه غير معروف متى أصيب الرئيس ماكرون، ولا منذ متى أصبح معديا لمن حوله، لكن فترة الحضانة بين الإصابة وظهور الأعراض هي 5 أيام في المتوسط؛ فخلال هذه الفترة يمكن للشخص نقل الفيروس، وإن كان الخطر أكبر عندما تكون لديك أعراض ظاهرة».

وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، لفتت إلى أن كل من رئيس الحكومة جان كاستكس، ورئيس الجمعية العمومية ريتشارد فيران، وأمين عام قصر الإليزيه أليكسس كوهلر، سيخضعون للعزل الصحي، والعمل عن بعد، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون.