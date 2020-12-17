الفحوصات تكشف خلو زوجة ماكرون والمستشارة الألمانية من كورونا

أعلن المكتب الرسمي للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له، اليوم، بعد إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جاءت النتيجة سلبية وتبين عدم إصابتها بـ«كوفيد - 19».

وأشار المكتب الإعلامي لـ «بريجيت»، في بيان رسمي، إلى أنها لا تعاني من أي أعراض ولكنها ستظل معزولة، وستخضع لفحص جديد خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

وكشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، وسيدخل حجر صحي لمدة 7 أيام ولكن في الوقت نفسه سيتابع مهام عمله من العزل خلال تلك الفترة، بينما تم تعليق جدول أعماله وزياراته الرسمية والخارجية خلال تلك الفترة منها زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ولجأ عدد كبير من القادة الأوروبيين والسياسين وأعضاء الحكومة الفرنسية إلى عزل أنفسهم بعد اجتماعهم مع الرئيس الفرنسي خلال الأيام الماضية، كإجراء احترازي حتى ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا اللذين خضعوا لها، ومن بينهم رؤساء وزراء بلجيكا، البرتغال، إسبانيا ولوكسمبرج.

ويتابع قصر الإليزيه العمل على تحديد المخالطين للرئيس الفرنسي على مدار الأيام الماضية لإبلاغم بذلك.

وكشفت الحكومة الألمانية، اليوم، خلو المستشارة أنجيلا ميركل من فيروس كورونا، بحسب نتائج الاختبار التي خضعت له بعد لقائها مع الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية ببروكسيل، الأسبوع الماضي، وأوضحت الحكومة في بيان صحفي أن المستشارة تخضع لاختبارات «كوفيد - 19» بشكل روتيني، «خضت المستشارة لاختبار بعد أيام من حضورها قمة الاتحاد الأوروبي وكانت النتيجة سلبية».

وأثبت فحص كورونا الذي أجراه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم، خلوه من الفيروس التاجي، حيث دخل في عزل صحي بعد الإعلان عن إصابة الرئيس، حيث جمعهما لقاء مع مجلس الوزراء قبل الإعلان عن إصابة ماكرون بساعات قليلة.