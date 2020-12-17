«التعليم»: عدم السماح بعودة أي مصاب بكورونا للمدارس إلا بعد التعافي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح بعودة أى مصاب بفيروس كورونا إلى المدرسة سواء طالب أو معلم أو إداري حتى يتعافى تماما من الفيروس، مشيراً إلى أن ذلك ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، موضحاً أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوضع في المدارس مطمئن للغاية ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في المدارس تمثلت في تعقيم المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، إضافة إلى تطهير دورات المياه، لحماية الطلاب من أى مكروه.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أى أزمات داخل المدارس خلال أول 9 أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، منذ بدايته في 17 أكتوبر الماضي، منوهاً إلى أن الوزارة لديها خطط وسيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحاً أن العام الدراسي سيستكمل حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوضح شوقي، أن جميع امتحانات النقل والشهادات بمختلف المراحل التعليمية ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه لا نية على الإطلاق في ترحيل أو تأجيل أو إلغاء الامتحانات فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد لدينا أى أزمات، موضحاً أن هذه الامتحانات التجريبية بدون درجات ولكن هدفها تعود الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة ومعرفة التعامل على التابلت، وأيضا حل أى مشكلات تقنية تواجهها الوزارة، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونياً والتصحيح أيضا إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.