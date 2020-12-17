"الصحة": توفير 450 ألف جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا خلال أسبوعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن توفير الوزارة أكبر قدر ممكن من لقاحات فيروس كورونا المستجد لتغطية المواطنين جميعا ومصر في طريقها لاستلام 450 ألف جرعة من اللقاح الصيني خلال أسبوعين وهناك تعاون كبير مع منظمة الصحة العالمية وفريق آخر يبحث مع شركات الأدوية الكبرى لتوفير أكثر من لقاح وليس اللقاح الصيني فقط ولن يحصل أي مواطن على لقاح لفيروس كورونا الا إذا "تاكدنا أنه آمن وفعال".

"الصحة": الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا تزول من تلقاء نفسها

وعن الأعراض الجانبية للقاح الصيني لفيروس كورونا، أكد المصدر أن الأعراض الجانبية ليست خاصة باللقاح الصيني فقط بل بكل اللقاحات الجديدة وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها وهي احمرار مكان التطعيم باللقاح وارتفاع بسيط في درجة الحرارة أو سعال وهي أعراض بسيطة.

وأوضح المصدر أن تحور الفيروس بالشكل السريع كما نراه الآن ليس بالضرورة أن يكون سببا لاكتشاف أمصال جديدة كل عام، ووجود فيروس كورونا بشكل أعراض أو موجة جديدة ليس معناه أنه في اختلاف في تركيبة الجيني، ما يستلزم لقاحات جديدة.

مصدر بالصحة عن موعد انتهاء الوباء: بحصول 60% من سكان العالم على المصل

وعن موعد انتهاء وباء فيروس كورونا ،أشار المصدر إلى أنه وفقا للأبحاث التي تجري متوقع الانتهاء بحصول 60% من سكان العالم على المصل أو تمت إصابتهم بالفيروس، وتم شفائهم فهنا يتم إنتاج أجسام مضادة للفيروس في أجسامهم مما يطلق عليه "مناعة القطيع" وتصبح لديهم مناعة ضد العدوى مرة أخرى، وبالتالي فإن المستهدف من سكان العالم بإعطائهم اللقاح يكون موجها للأشخاص المعرضين أكثر للإصابة مثل "كبار السن، والعاملين في القطاع الطبي" ويستبعد منهم من سبق إصابتهم وشفاؤهم بالفيروس.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان عن مستجدات الفيروس وصلت نسب الشفاء إلى 84.4%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.