عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا 14 امرأة في البرلمان

قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هدفهم الرئيسي في التنسيقية هو تمكين الشباب، ولديهم 12 عضوا في مجلس الشيوخ، و28 عضوا في مجلس النواب بينهم 14 امرأة مصرية، وهدفهم تقديم الخدمة العامة للمواطن المصري، موضحا أنهم يربطون بين دورهم الخدمي والرقابي والتشريعي، لأن المواطن دائما يسأل: «هتعملولنا إية؟»، وهدفنا هو البحث عن مشاكل المواطن والعمل على حلها ليشعر المواطن أن شباب التنسيقية يعملون بالفعل لمصلحته.

أهمية التطوير والتدريب

وأضاف «فتحي» في لقاء مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن وجوده داخل البرلمان من عباءة التنسيقية، يعطيه المزيد من الحرية المدروسة داخل البرلمان، لأنهم يتحدثون باسم المواطنين، موضحا أن لديهم لجنة في التنسيقية اسمها «التطوير والتدريب» هدفها الرئيسي بث روح التعاون بين الأعضاء، موضحا أن هناك تدريبات أيضا لتمكين النواب الجدد من أداء عملهم وتطوير مهاراتهم في العمل داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الخدمات التي يقدمها النائب البرلماني إلى المواطنين حتى مع أداء دوره الرقابي والتشريعي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المواطنين يجب عليهم متابعة أنشطة تنسيقية الشباب والسياسيين، من خلال صفحتها على الـ«فيسبوك»، لمعرفة الأنشطة التي تقوم بها التنسيقية.