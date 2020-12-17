أستاذ بجامعة نيويورك: «الأسبرين» يقلل من إصابة مرضى كورونا بالجلطات

قال الدكتور هاني عياش، أستاذ بجامعة نيويورك الطبية، ويقود فريقا طبيا مصريا أمريكيا لتجربة تأثير «الأسبرين» على مرضى فيروس كورونا «كوفيد – 19»، موضحا أن المرضى يصابون بالتهابات شديدة في الجهاز الرئوي، ما يؤدي إلى الجلطات ووفاة بعض المرضى، موضحا: «أنا اقترحت إن اسم (التهاب شديد بالجهاز الرئوي) غلط، ده مرض أوعية دموية جنب الرئة وبالتالي الجلطات دي قالوا إنها في الرئة في الأول.. لكنها بتيجي في القلب والدماغ والرجلين ولذلك فهي مرض شرايين».

تجربة في مصر وأمريكا

وأضاف «عياش» في لقاء مع برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، الخميس، أنه أنشأ فريقين أحدهما في أمريكا، والثاني في مصر، وإذا كان هذا المرض هو تجلط في الشرايين لماذا لا يتعاطى المريض علاجًا بسيطًا في المنزل، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن تعاطي «الأسبرين» يقليل إصابة مرضى فيروس كورونا بالجلطات، ولكنه لا يخفض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

تأثير «الأسبرين» على المرضى

وتابع الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية، أن العينة لم تكن كثيرة، ولكنه يقلل من إصابة مرضى كورونا بالجلطات، وهذه من أوائل الدراسات التي تظهر في العالم حول تأثير «الأسبرين» على مرضى فيروس كورونا، وسيتم نشرها من مصر، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال أسبوعين.

آخر مستجدات فيروس كورونا

وانتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 74 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

أما في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس الأربعاء، وهو إصابة 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.