6 نصائح من الصحة لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي: ابتعد عن التوتر

يشهد الوضع الوبائي في مصر ارتفاع في زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا تزامنا مع دخول الموجة الثانية للفيروس وفصل الشتاء، وتقوم وزارة الصحة والسكان بدورها التوعوي في تقديم روشتة علاجية من خلال مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة لمصابي الفيروس، وقدمت الوزارة بعض النصائح لمصابي الفيروس داخل العزل المنزلي، ويستعرضها "الوطن":

- لابد من تواصل الأهل والأحباب عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو لتعزيز الحالة العاطفية لديك والتقليل من الانعزال والتوتر.

- حافظ علي عدم التعرض كثيرا للأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشعور بالقلق والتوتر.

- حافظ علي صحتك النفسية لأنها تؤثر علي مناعة الجسم.

- احصل علي المعلومات الطبية العلمية من الفريق الطبي.

- ابتعد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات.

- في حال استمرار حالة الغضب وعدم القدرة علي التحكم بها يرجي التواصل مع المتخصصين ويمكن الاستعانة بالخط الساخن للدعم النفسي للوزارة.

وزيرة الصحة تتوجه إلي دولة الإمارات لبحث خطة توريد الدفعة الأولى للقاح كورونا

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة للدولة الشقيقة تأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة تتضمن بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وكذلك بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا".

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان عن مستجدات الفيروس وصلت نسب الشفاء الي 84.4%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و 6990 حالة وفاة.