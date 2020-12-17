تامر الحسيني: دعم حكومي لمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي

قطعت الحكومة المصرية شوطا كبيرا في عمليات التحول الرقمي، والشمول المالى في مناحي شتى بداية من تهيئة البنية الأساسية التكنولوجية مرورا بالاعتماد على شركات القطاع الخاص في التحول مصر الرقمية وأخيرا تطبيق اتفاقيات تعاون مع شركات الدفع الإلكتروني.

وقال الدكتور تامر الحسيني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ضامن للدفع الإلكتروني، إن الحكومة المصرية قدمت دعما كبيرا لشركات التجارة والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن شركته تدعم بقوة استراتيجية وخطة الدولة الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي وتعد شركات التجارة أو الدفع الإلكتروني شريك أساسي في خطة التنمية المستدامة 2030.

جائحة كورونا أثبتت أهمية الاعتماد على الدفع الإلكتروني

وكشف «الحسيني» أن التداعيات السلبية لجائحة مع اتجاه الدولة لفرض تدابير احترازية وفرض حظر تجول خلال الشهور الماضية والحد من حركة المواطنين لتقليل تفشى الفيروس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية شركات التجارة إلكترونية والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري دعم عمليات التحول الرقمي و التوسع في تأسيس وزيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية خلال الستة أشهر الماضية، لافتا إلى مباردات البنك المركزي والتي من بينها تحمله نحو مليار جنيه لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي على أن تصل عدد نقاط البيع والقبول إلكترونية إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات.

البنك المركزى اتخذ إجراءات للتوسع في تطبيق السداد الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي

وتابع أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين، موضحا من بينها تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الالكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر 2020 بالإضافة إلى مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.

وأضاف الحسيني أن الدولة قدمت ولا تزال دعما هائلاً لتحفيز الشركات والمواطنين على الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى دور هيئة الرقابة المالية التي تقدم تسهيلات لتشجيع وتحفيز الشركات، مؤكدا على "ضامن " حصلت على موافقة ورخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحصيل أقساط القروض متناهية الصغر.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ضامن أن شركته ستتوسع في عملياتها المالية خلال العام المقبل خصوصا مع حصولها على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع PCI، وأوضح أن أهم المعايير والاحتياجات التي تتطلبها شهادة التوافق هي القدرة على تدبير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من الأمن، السياسات والإجراءات، هندسة الشبكات، تصميم البرمجيات وغيرها من التدابير الوقائية المهمة.

وأشار الحسيني إلى أن تلك الشهادة تؤكد على اتباع ضامن كافة المعايير الخاصة بأمن البطاقات التي يتم استخدامها لدى تجار ضامن كذلك من خلال ماكينات POS التابعة لضامن، لافتا إلى أن عددا محدودا جدا من شركات الدفع الإلكتروني حاصلة على هذه الشهادة العالمية المعتمدة التي تدعم الشركات متضمنة شهادة PCI للبنك المركزى المصري وكل البنوك وكذلك لكل حاملى الكروت البنكية أن تلك الشركات تقوم بتأمين جميع معاملات بطاقات الائتمان وتضمن أيضاً تطبيق جميع سبل الأمان والسلامة لحاملى الكروت البنكية وتحافظ عليها فى بيئة مؤمنة بالكامل.

توقعات بحسين النشاط الاقتصادى عاليما خلال 2021

وحول توقعاته في عام 2021 قال الحسيني إن كل المؤشرات تؤكد أن النشاط الاقتصادي سيتحسن في العام الجديد خصوصا مع محفزات تتعلق بقرب نجاح لقاح ضد فيروس كورونا مما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى العالم مما ينعكس بالايجاب أيضا على القطاع الالكتروني سواء عالميا أو محليا خصوصا مع تنامي دور التجارة والدفع الالكتروني خلال أزمة جائحة كورونا.