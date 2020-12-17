حكاية ممرضة استدرجت طبيبا للرذيلة وابتزته بفيديو: «وقع في شر أعماله»

«ماعملتش حاجة هو اللى بتاع نسوان وطول عمره كده».. متمسكة بالإنكار، ظهرت ممرضة الطبيب المجني عليه فى واقعة استدراجه بحلوان وتصويره عاريا لابتزازه، أمام قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، خلال جلسة تجديد حبسها وآخرين على ذمة القضية، والتى انتهت بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ابتزاز المجني عليه وإكراهه على توقيع شيكات وتصويره.

كمين الشقة

طبيب النساء والتوليد الشهير بمنطقة حلوان استدرجته ممرضته بحجة توقيع الكشف الطبي على مريضة لا تقوى على الحركة، وتقيم فى إحدى مناطق حلوان.. على مضض وافق الطبيب المجني عليه بعدما اشترط عليها حضور سيارة تقله إلى مكان السيدة، كما عرضت عليه الممرضة رفع سعر كشفه بسبب انتقاله إلى هناك.

وصل الطبيب إلى الشقة التى كان من المفترض أن تكون لتوقيع الكشف الطبي، لكن كان المتهمون يحومون حول العقار وآخرون كانوا بالداخل، وانتهى الكشف بما لم تُحمد عقباه.

حسبما جاء فى التحقيقات والتحريات، أن الطبيب وصل إلى مكان الشقة وهى بالطابق الأرضي.. طرق الباب وفتحت له سيدتان إحداهما شقيقة ممرضته والأخرى صديقتها، بينما كانت ترقد «مُدعية المرض» داخل إحدى الغرف، وسألته إحداهما عن مشروب يتناوله، فرفض، وطلب منهما تهيئة المريضة للكشف.

ادعاء المرض

دلف الطبيب إلى الغرفة التى ترقد فيها «المريضة المفترضة»، وهي سيدة ساقطة، وفور دخوله أغلقت السيدتان الباب من الخارج، فبدأت المريضة فى مراودة الطبيب عن نفسه، فشرع فى خلع ملابسه وهمّ بها، وهيأ نفسه لممارسة الرذيلة مع المريضة، وفجأة دخل المتهمون وهم ممرضته وشقيقتها وصديقتها ورجلان آخران، حيث ضبطوه معها عاريا.

تصوير فيديو

بدأ المتهمون في تصوير مقاطع فيديو وصور له، غير عابئين بتوسلاته لهم بالكف عن تصويره، ورفضوا منحه فرصة لارتداء ملابسه، وبدأ المتهمون فى التعدي على الطبيب بالسب والقذف، حتى صوروه أكثر من مقطع وعشرات الصور العارية له، بينما أتاحوا للفتاة فرصة لارتداء ملابسها كاملة، وأجبروه على توقيع شيك، وطالبوه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور العارية والفيديوهات التى تم تصويرها.

التقط الطبيب أنفاسه وبدأ يقنعهم بمنحه فرصة لتوفير المبلغ، فوافقوه ظنا منهم أنه خضع لتهديدهم، وانصرف متجها إلى قسم الشرطة، حيث أبلغ عن الواقعة كاملة، تم إجراء تحريات أولية عن الواقعة وتبين صحتها.

القبض على المتهمين

تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين بعد تحديدهم بناء على بلاغ الطبيب، وقالت الممرضة إنها لم تستدرجه إلى الشقة، مؤكدة أنها تربطه بها علاقة جنسية ومعروف عنه علاقاته غير الشرعية، وتم تحريز صور وفيديوهات إباحية على أحد الهواتف المحمولة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما استمعت لأقوال المجني عليه، الذي أصر على اتهامهم بابتزازه وطلبهم أموالا منه، مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات.