ممرضة طبيب حلوان: بتاع نسوان وصورته فيديو إباحي مع صاحبتي

"كنت عارفة إنه بتاع نسوان عشان كده نصبت له فخ وصورته مع صاحبتي فيديو إباحي، وقلت له ثمن الفيديو 250 ألف جنيه" ملخص اعتراف ممرضة طبيب حلوان المبتز بفيديو إباحي مع فتاة ساقطة استدرجته إليها ممرضته بزعم أنها صديقتها وطلبت من الطبيب زيارتها في منزلها لتوقيع الكشف عليها لعدم قدرتها على الحركة، فاستجاب الطبيب عندما أخبرته الممرضة أن سيارة شاب قريب صديقتها ستحضر لتنقله إلى منزلها، كما أنه سيحصل على أتعابه مضاعفة.

الطبيب وقع في الفخ

لم يكن الطبيب يدري أن هذا فخ نصب له فتوجه مع الشاب الذي حضر إليه في منزله، عندها طلب الشاب من الطبيب الصعود للطابق الرابع في عقار وأنه سيذهب لتزويد السيارة بالوقود حتى ينتهي من توقيع الكشف على ابنة خالته، وعندما طرق الباب على الشقة استقبلته فتاة ثلاثينية أخبرتها أنها شقيقة الممرضة التي تعمل لديه في العيادة، ثم اصطحبته حتى غرفة في آخر الشقة ودخلها للكشف على الفتاة التي كانت تجلس على سريرها، وأغلقت شقيقة الممرضة الباب من الخارج، ثم فوجئ بالفتاة المريضة تتحرك بشكل طبيعي، وتخلع ملابسها وإغرائه لممارسة الجنس معها، وبمجرد استجابته وشروعه في إقامة العلاقة، فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل معها تحت تهديد السلاح.

فيديو إباحي مدته 3 دقائق

نجح المتهمون في إجبار الطبيب على تصوير فيديو إباحي مدته 3 دقائق عندما دخل الغرفة للكشف على الفتاة، وبمجرد استجابته للفتاة الساقطة وشروعه في إقامة العلاقة، فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل معها، عاريًا في أحضان الفتاة.

إغراء وابتزاز ومساومة على 250 ألف جنيه

وأفادت تحقيقات النيابة العامة التي نسبت للمتهمين تهمة الابتزاز وإجبار الطبيب على تصوير فيديو إباحي مع فتاة ساقطة ذهب إليها بحسن نية لتوقيع الكشف عليها، فاجأت الطبيب بخلع ملابسها وإغراءه لممارسة الجنس معه، وهو الأمر الذي استجاب له، وبدأ فى ممارسة الرذيلة معها، قبل أن يفاجئه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره فى وضع مخل، واعتدى المتهمون على الطبيب بالضرب والسب والقذف، وهددوه بنشر صوره العارية، ومقطع فيديو صوروره له أثناء ممارسة الرذيلة مع الفتاة الساقطة، وطلبوا منه 250 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديو وفضحه والتشهير به، ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض حتى يضمنوا عدم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

الطبيب: ممرضتي نصبت لي كمينا مع ساقطة

وقال الطبيب في محضر الشرطة إن الممرضة الخاصة به أخبرته بحاجة مريضة لتوقيع الكشف الطبي عليها فى منزلها، إلا أنه رفض فى بادئ الأمر، قبل أن يوافق تحت ضغط من ممرضته، وتوجه إلى الشقة، مضيفًا أنه فوجئ بالمريضة تطلب منه ممارسة الرذيلة وطلبت منه خلع ملابسه، وفوجئ بتصويره من قبل باقي المتهمين، وأكدت التحريات التى باشرها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان صحة الواقعة، وأن الممرضة هي من استدرجته لشقة صديقتها.

ونجحت المباحث في القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص هواتفهم المحمولة، عثرت الشرطة على فيديو للطبيب في وضع مخل، وصوره عاريا، واعترفت الممرضة بتفاصيل الخطة التي أعدتها بالاتفاق مع باقي أفراد العصابة وأنها تعرف أن الطبيب ثري ويملك أموالًا كثيرة ولن يضار من مبلغ 250 ألف جنيه كما أن صديقتها هي الأخرى لن تضار من الفيديو فهي فتاة ليل.