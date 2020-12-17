الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

طالب الإنتربول المصري الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين الايطاليين أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين، والذى نهبوا آثار مصر لمدة عامين، في القضية المتهم فيها شقيق بطرس غالي.

وتبين أنه صادر ضد أحدهم ويدعى لادسلاف أوتكر سكاكال skakal otakar القنصل السابق لإيطاليا في مصر، حكما بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة من آثار مصر لدولة إيطاليا خلال عامي 2016 و2018 من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفة الإيطالي ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسى الاقتصادى والتجارى بالسفارة الإيطالية.

وتم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الآثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الآثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين، حيث حكمت محكمة الجنايات عليهم بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر، الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لدولة إيطاليا، وحكم فى ذات القضية على شركائهم الممثل بطرس رؤوف غالى شقيق يوسف بطرس غالى وكل من أعوانه المدعو أحمد حسين نجدى والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما.