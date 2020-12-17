أحمد الفيشاوي ينضم إلى فيلم «ريستا» بجانب محمود حميدة

اتفق الفنان أحمد الفيشاوي، مع المنتج أيمن يوسف، على تجسيد بطولة الفيلم السينمائي الجديد «ريستا»، الذي يجسد من خلاله شخصية «مالك»، وبذلك ينضم أحمد الفيشاوي لأسرة عمل الفيلم مع الفنان محمود حميدة، الذي كان أعلن منذ أسابيع، عن تعاقده على بطولة الفيلم.

فيلم ريستا من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم الإعلان عن بدء التصوير حتى يتم طرحه بدور العرض السينمائي والذي أعلن أنه سيكون خلال موسم الربيع المقبل عام 2021.

فيما كان المنتج أيمن يوسف، كشف عن تعاقده مع عدد كبير من النجوم الشباب للمشاركة في أحداث فيلم «ريستا»، ومنهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، محمد الشرنوبى، مي الغيطي، أسماء جلال ومايان السيد، كما أعلن بأنه سيتم ظهور عدد كبير من نجوم الصف الأول خلال أحداث الفيلم كضيوف شرف.

وعلى جانب آخر كان الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن الشهر الماضي، أنه قرر تأجيل طرح أحدث أغانيه بعنوان «نمبر 2»، التي من المنتظر طرحها نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال «الفيشاوي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لم يتحدد الموعد الجديد لطرح «نمبر 2»، لا سيما في ظل وجود مشروعات غنائية عدّيدة، يُجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحًا أنه يعمل في الوقت الحالي، على أغنية راب باللغة الإنجليزية، لكنه لم يستقر على اسم لها بعد.

كما أشار الفنان أحمد الفيشاوي، إلى أنه سيطرح الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، كما كانت الشركة المنتجة لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة «نمبر 2»، حذفت البرومو الخاص بها، عبر قناتها الخاصة بموقع «يوتيوب»، نهاية الشهر الماضي.