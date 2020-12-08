أحمد الفيشاوي برفقة زوجته في العرض الخاص لفيلم "عنها"

حضر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، عرض السجادة الحمراء للفيلم المصري "عنها"، المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ42.

وحرص الفيشاوي، على تقبيل زوجته أمام عدسات المصورين.

ومن ضمن الحضور، الفنانة السورية جومانا مراد، وأسماء جلال، ومريم الخشت، والسيناريست تامر حبيب.

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي، عرض سجادة حمراء "ريد كاربت" لفيلم "عنها"، مساء اليوم في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثانى للفيلم في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول درية وهي سيدة عشرينية تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه، في قاهرة ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، تدخل درية في حالة من الوجد، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

وواجه مخرج الفيلم إسلام العزازي خلال الساعات الماضية عدد من الإتهامات الغير مؤكدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتحرش.

الأمر الذي جعل مهرجان القاهرة السينمائي يصدر بيانا يؤكد من خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش، موضحا بأنه على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن.

ودرءا للشبهات تعهد المهرجان بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.