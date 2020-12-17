تحريات اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها: الجريمة اكتشفت بالصدفة

تسلمت جهات التحقيق المختصة تحريات المباحث في واقعة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا، وتبلغ 13 عامًا، على يد زوج جدتها العرفي بمعرفة الأخيرة، التى أجراها ضباط مباحث قسم حلوان.

وأكدت التحريات أن المتهم الهارب اعتاد اغتصاب الضحية بمعرفة جدتها وهي شريكة فى الجريمة، مشيرة إلى أن المتهمة الثانية جدة المجني عليها علمت بحمل حفيدتها وقامت بإخفاء الأمر عن والديها وأشقائها حتى استمر الحمل لمدة 31 أسبوعا.

وقالت التحريات إن صاحبة البلاغ جدتها من ناحية الأب اكتشفت الواقعة بالمصادفة عندما أصيبت حفيدتها بحالة إعياء، وبالذهاب للطبيب تم الكشف عن الجريمة.

الشرطة تطارد المتهم

وبعد مرور 15 يوما على بداية بلاغ يتهم جدة وزوجها العرفي باغتصاب حفيدتها، ما أسفر عن حملها ما زالت أجهزة الأمن بالقاهرة تكثف جهودها للقبض على المتهم الرئيسي، حيث وجه فريق البحث بمديرية أمن القاهرة 3 مأموريات لمكان اختفاء المتهم في العاصمة والجيزة وبني سويف، وتمت مداهمة الشقق المفروشة وفحص أقاربه «شقيقتي المتهم» وتبين أنه تنقل من مكان إلى آخر بعدما علم بالقبض على زوجته «المتهمة الثانية» جدة الضحية وأغلق هاتفه المحمول.

وقال مصدر إن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من قضية تم الكشف عنها بعد صدور قرار القبض عليه من النيابة العامة فى قضية الاغتصاب.

الطب الشرعي

انتهت الضحية من الكشف الطبي عليها وذلك بعد توجهها إلى مقر جهات التحقيق وتسلمها مندوب ثم ذهب معها إلى الطب الشرعي الذي أكد أن الضحية حامل في أسبوعها 35، ومن المرجح أن تتم ولادتها قيصريا خلال أيام على حسب تحديد الطبيب المتابع لها.

ومن المرجح إرسال التقرير الطبي إلى جهات التحقيق خلال أيام بعدما استمعت النيابة لأقوال صاحبة البلاغ والمتهمة «الجدة المجني عليها من ناحية الأب» كما استمعت النيابة إلى أقوال ضابط المباحث محرر الواقعة ومجري التحريات، وأدلت الضحية بأقوالها وروت تفاصيل الجريمة.

القبض على الجدة

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من ربة منزل يفيد بتعرض حفيدتها من ناحية الأب للاغتصاب، واتهمت مقدمة البلاغ زوج جدتها من ناحية الأم بأنه وراء الجريمة.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقسم شرطة حلوان وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين من تحرياتهم أن واقعة الاغتصاب أسفرت عن حمل المجني عليها، وتبين أنها معاقة ذهنيا.

وبمناقشة المجني عليها أكدت أن جدتها من ناحية الأم على علم بالجريمة وكانت تساعد زوجها العرفي على ارتكاب الجريمة.

ألقي القبض عليها وبمناقشتها أنكرت الاتهامات، وتبين هروب زوجها العرفي ، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم.