«مسلم والإبراشي والديهي» في حفل إطلاق إصدارات موقع «القاهرة 24»

شارك الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، محمود مسلم، في حفل إطلاق إصدارات جديدة لموقع «القاهرة 24»، الذي يقام حاليا بأحد فنادق منطقة الزمالك.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من الإعلاميين، من ضمنهم الإعلامي وائل الإبراشي، خالد أبو بكر، عمرو عبد الحميد، نشأت الديهي، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادى الأهلى، كما حرص على الحضور من الفنانين، كل من النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

وعلى جانب أخر يوم الثلاثاء الماضي إستقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن خلال ندوة نظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة الشائعات".

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في مصر، كان يعد من التحديات الكبرى التي نجحت فيها الدولة المصرية، في ظل تحديات كورونا، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي، كان أحد أسباب صمود مصر أمام الجائحة، في وقت انهارت فيه دول كبرى في مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن أهم قضية قرر تبنيها بعد أن شرف بعضوية مجلس الشيوخ، هي بناء الوعي المصري، من خلال منظومة مشتركة بين كل الجهات في الدولة والمجتمع المدني، لمواجهة حرب الشائعات.

وحرص على حضور الندوة كل من الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبوسالم المشرف على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز.