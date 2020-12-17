طبيب صدر: حالات كورونا تزداد يوميا بأوروبا مع تراجع نسب الحالات الحرجة

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية بباريس، إن أعداد مصابي فيروس كورونا يزداد في فرنسا، وباقي الدول الأوروبية، لعدم وجود أية لقاح خاص بالفيروس، وينتظر المجتمع الفرنسي أن تكون أعداد مصابي الفيروس كبيرة خلال الفترة المقبلة.

أشقر: زيادة نسب الإصابة اليومي لـ17 ألف

وأضاف «أشقر»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد الإصابات اليومية في فرنسا تصل حاليا إلى 17 ألف حالة إصابة بالفيروس، كما أن هناك ما يقرب من 2200 حالة إصابة بفيروس كورونا قيد الرعاية المركزة، وهو الرقم الذي انخفض عما كان عليه خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المجتمع الفرنسي يتوقع حدوث جائحة ثالثة للفيروس بعد الأعياد التي ستبدأ مع نهاية العام الجاري، وذلك بسبب التجمعات التي تحدث بين المواطنين دون اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية، وستزداد الإصابات وتوقع الكثيرون ذلك.

طبيب أمراض صدرية: اللقاح الخاص بكورونا سيبدأ بالمسنين

وأكد أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيبدأ إعطائه للمسنين أولا ثم المسنين أقل من سن الـ65 عاما، ثم سيجرى تطعيم المواطنين العاديين بشكل طوعي وليس إجباري على كافة المواطنين، ويجري حاليا تشجيع المواطنين على هذا اللقاح كونه الحاجز الوحيد الذي يترقب الجميع منه منع تفشي الوباء ومنع استمراره، ولا يمكن الوقوف على مدى جدوى لقاح كورونا إلا بعد مرور 6 اشهر.

وأشار إلى أن ليلة عيد الميلاد سيسمح لتنقل المواطنين في مختلف الأراضي الفرنسية، ولكن هذا العام جرى منع تجول المواطنين قبيل الساعة 12 صباح يوم 31 ديسمبر الجاري حتى لا تزيد أعداد المواطنين في فرنسا.

وتابع: «نفس الأعراض الخاصة بفيروس كورونا هي هي دون تغيير، ولكن قلت نسب مرضى الحالات الحرجة في فرنسا»