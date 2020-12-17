إجراء 33 عملية عيون ضمن قافلة مجانية برأس غارب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، حيث تم إجراء33 عملية جراحية خلال اليوم الأول، ضمن القافلة الطبية للمستشفى الوطنى للعيون بمدينة رأس غارب، شمالي محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن القافلة الطبية للمستشفى الوطني للعيون تستمر حتى غد الجمعة بمستشفى رأس غارب، للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة حيث تم إجراء 33 عملية جراحية خلال اليوم الأول، لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر.

وأشاد مرعي بالجهد المبذول من أطباء القافلة فى خدمة وعلاج المرضى مجانا، وأيضا على التعاون المثمر والفعال بين المستشفى الوطنى ومديرية الصحة بالبحر الأحمر لخدمة جميع مدن محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن القافلة الطبية أجرت عددا من العمليات بالمجان، ضمن جولة لها بالمستشفى العام بمدينة الغردقة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، كشف مرعي أن قوافل طبية علاجية مجانية أجرت الكشف الطبي لعدد 350 حالة، على مدار أربعة أيام بمدينة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى تنظيم عدد 2 قافلة طبية علاجية بمدينة مرسى علم وقرى برانيس وحماطة وأبو غصون، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2020، وتم الكشف علي عدد 350 حالة بجميع التخصصات وإجراء عدد 40 فحص معملي، وعدد 19 حالة أشعة، وتم إحالة عدد 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

وأكد دكتور شريف قرطام، مدير قافلة الوطني للعيون، على متابعة إدارة المستشفى لغرفة عمليات القافلة بمستشفى رأس غارب المركزي لحظة بلحظة، مؤكدا حرصهم على الالتزام باتخاذ الإجرائيات الإحترازية، وإجراء العمليات لغير القادرين بالمجان، بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفي، المحافظ، وأن القافلة أجرت الكشف علي مايقرب من 300 مريض بالمجان نتج عنه 33 عملية مياه بيضاء وذلك في اليوم الأول.