«غضب عربي ضد قطر» تأجيج الأزمة اليمنية.. وتحرشات بالبحرين

يقف النظام القطري خلف مجموعة كبيرة من الأزمات في المنطقة العربية، حيث كشفت وثائق جديدة، عن وقوف قطر وراء تأجيج الأوضاع في اليمن، من خلال دعم ميليشيات الحوثي، وإمدادهم بالمعدات والأموال اللازمة.

ويستعد متعاقدون أمن أمريكيون، إلى تقديم معلومات أمام لجنة تحقيق دولية، تكشف تورط قطر في شراء معدات طائرات مسيرة صينية، تدعم بها ميليشيات الحوثي داخل الأراضي اليمنية، وفقا لما نشره موقع «ذا ناشنال»، وقال أحد المتعاقدين الأمريكين، إن الفريق لديه وثائق تحويلات الأموال لعمليات الشراء، بالإضافة إلى معلومات حول المسئوليين المتورطين في تلك العملية، تتضمن مقاطع فيديو ومقاطع صوتية.

وتقوم قطر بالعملية عن طريق شركة في قبرص بمثابة واجهة لها، عن طريق أموال تجارة الدهب فى أفريقيا، وتحصل الميليشيات على الطائرات عن طريق موانئ في القارة الأفريقية، وبالتالي تقوم الشركة بتوريد الطائرات بالأموال القطرية إلى أفريقيا حيث تحصل عليها ميليشيات الحوثي، وهو ما كشفت عنه الوثائق لدى الفريق الأمريكي، كما تشير تلك الوثائق إلى وجود علاقة تجمع المسئولين القطريين بـ "حزب الله" وتنظيم الإخوان.

ولم تقتصر الأزمات القطرية على الدول التى تعاني من مشاكل داخلية فقط، حيث هاجم الشيح خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين، اليوم، ما وصفه بـ "الاستهداف القطرى المستمر للبحارة و الصيادين البحرينيين"، وفقالما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

واستمر هجوم مستشار العاهل البحريني في تغريدة جديدة، وطالب النظام القطري الذي يتحمل على حد تعبيره مسئولية الاعتداءات المتكررة بالكامل، قائلا: "اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة و التزوير الصريح على مر العقود".

وجاء ذلك على خلفية قيام الداخلية القطرية، السبت الماضي، بوقف بحار بحريني برفقته 3 آخرين، وإحالته إلىالنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد مت أدعت أنه دخل في حدود المياه القطرية.