24 ساعة على تغيب فتاة شبين القناطر: خرجت لدرس خصوصي ولم تعد

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة تبلغ من العمر 17عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغ من مصطفى عبدالعزيز، بتغيب ابنته «رنا» البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب لدرس خصوصي.

وقالت شقيقتها، إن المتغيبة لم تعد إلى المنزل منذ أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت لدرس خصوصي وحتى الآن لم تعد إلى المنزل.

وتمنت شقيقة المتغيبة أن تعود إليهم وأن تكون بخير، مشيرة إلى أنه جرى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.

وفي وقت سابق، شهدت مدينه بنها اختفاء عروس بعد 14 يوما من زواجها، حيث خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل ولم تعد من الخميس الماضي وحررت أسرتها بلاغا بقسم ثانٍ بنها.

وشكل اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الفتاة تدعى نجلاء عصام علي، 20 سنة، متزوجة منذ 15 يوما، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، وخرجت ولم تعد من المنزل منذ الخميس الماضي.

وبسؤال والدها عصام علي، أكد أن زوجها أخبره أنها خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل يوم الخميس الماضي، ولم تعد من وقتها، مؤكدا أنه وأسرته وأسرة زوجها مسالمين، وليس بينهما ثمة أي خلافات، ولا توجد أي مشكلات بينها وبين زوجها، وحياتها مستقرة وهادئة قبل وبعد الزواج.

وأوضح الأب أنه وزوجها حاولا الاتصال بها علي هاتفها المحمول، الذي فوجئ الجميع بأنه مفلق منذ خروجها من المنزل.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي علي صفحات «فيسبوك» بمدينة بنها ومحافظة القليوبية صورة المتغيبة، مطالبين المسئولين بسرعة العثورعليها والكشف عن مصيرها خوفا من أن تكون تعرضت لمكروه.