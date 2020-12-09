"متجوزة عرفي وأهلها عارفين".. الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة بأوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقتع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن الإدعاء بغياب فتاة، أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، عن أن الفتاة (طالبة، سن 17، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم).. وأنها متزوجة بموجب عقد زواج عرفي من أحد الأشخاص (سن 20، مقيم بذات الدائرة) بعلم أهليتها.. وأنها عقب انتهاء اليوم الدراسى لم تعد لمنزلها.. وعودتها في اليوم التالي.

باستدعائها ومناقشتها، عللت سبب تغيبها لمرورها بحالة نفسية سيئة لسفر زوجها، وأنه أبلغها بشعوره بحالة إعياء.. فقررت التوجه لزياة أحد المساجد بالقاهرة، وقيام إحدى السيدات باستضافتها للمبيت.

وبسؤال والدها، قرر أنه لم يتقدم ببلاغ عن الواقعة، لقيام أحد ذويه بإفهامه بضرورة مرور 48 ساعة على غيابها، وأنه تم نشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعي، بناء على اقتراح شقيقتها لطلب المساعدة فى العثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تغيب "طفل- مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج".

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، عن قيام والد الطفل بالإشتراك مع جده لوالده بإخفاء الطفل طرف أحد أقاربهما مقيم بمحافظة أسيوط، وأن والده أقدم على افتعال الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث أنه مدين لأحد الأشخاص ورغبته فى مساومته للتنازل عن المبلغ المالى أو إتهامه بإرتكاب واقعة إختطاف نجله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم إعادة الطفل المذكور.. وبسؤال المذكورين أقروا بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.