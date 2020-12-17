إصابة عريس في حادث تصادم كفر الشيخ: كان رايح لعروسته الكوافير

قال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن من بين المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي وجرار زراعي، بطريق «قلين- دسوق»، «عريس» كان داخل السيارة الملاكي، في طريقه لإحضار عروسه من الكوافير بمدينة قلين.

وتابع المصدر لـ«الوطن» أن العريس أصيب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ويخضع للعلاج الطبي داخل مستشفى قلين المركزي.

كانت مديرية الصحة بكفرالشيخ، أصدرت بيانا منذ قليل، أعلنت فيه ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم مروع، على طريق «قلين- دسوق» بالقرب من قرية كوم بليدة، التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي.

وأضاف بيان مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن هناك 8 مصابين خرجوا من مستشفى قلين المركزي، بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكد البيان أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسجحات، وكسور وارتجاج بالمخ، وتراوحت أعمارهم مابين 5 سنوات إلى 50 عاما.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه عقب رصد غرفة إسعاف كفر الشيخ، العديد من بلاغات المواطنين بالحادث، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قلين المركزي وكفر الشيخ العام لاستقبال المصابين.

وأكد المصدر أن المصابين سجلت بياناتهم كالتالي، السعيد ابراهيم أبو دياب 45 عامًا، مروة السعيد أبو دياب 15 عامًا، مصطفى السعيد أحمد، 28 عامًا، السعيد فؤاد عيسى، 25 عامًا، أحمد السعيد ابراهيم أبو دياب، 20 عامًا، خلود بسيوني سويلم، 19 عامًا، رحاب فؤاد الحويط، 18 عامًا، محمد أبو دياب، 45 عامًا، عزة علي الضافيري، 16 عامًا، كريمة إبراهيم العربي، 15 عامًا، أشجان خالد عبد الرحمن، 18 عامًا، سميحة مصطفى إسماعيل.

وانتقل اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ لمستشفى قلين المركزي، لمتابعة حالة المصابين، فيما وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بسرعة إسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى قلين المركزي، لاستقبال المصابين، ووفرت مديرية الصحة الأدوية بقسم الاستقبال، واستدعت الأطقم الطبية، فيما تقوم الدوريات الأمنية برفع آثار الحادث ولا زالت سيارات الإسعاف تنقل مصابين.