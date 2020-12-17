وزيري: 50 بعثة أجنبية بسقارة لم تنجح في العثور على ما اكتشفناه من حفائر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة سقارة كانت بها بعثة فرنسية تعمل منذ عشرات السنوات وتوقفت وتحديدًا في شرق الموقع، وتركت «رديم» ارتفاعه 12 مترًا، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا للبعثة المصرية، التي بدأت العمل بعدها في أبريل 2018.

ولفت إلى أن هذا الموقع مرت عليه أكثر من 50 بعثة أجنبية ولم تعثر على ما عثرت عليها البعثة المصرية من حفائر، إذ كشفت البعثة المصرية عن أول مقبرة تعود إلى الدولة الحديثة ولم يُمس هذا المكان منذ نحو 3500 عام وأكثر.

هرم زوسر أول بناء حجري في التاريخ

وأضاف وزيري خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أثناء تواجدهما في منطقة سقارة، «نحن الآن أمام هرم زوسر المدرج أول بناء حجري في تاريخ البشرية، وكانت البعثة المصرية وطنية بالكامل، وبدأنا العمل بالفعل، وكل اكتشافاتنا على مدار المواسم الأربعة كانت رائعة للغاية».

أبريل 2018 شهد بداية عمل البعثة المصرية

وتابع، أن أول موسم حفائر بدأ في شهر أبريل من عام 2018 لمدة شهرين وبعدها جرى بدء الموسم الثاني في شهر أغسطس من نفس العام، وجرى البدء في رفع «الرديم» الذي لم يتعرض لسرقة، «كنا نعلم أننا أمام مكان بكر سيجعلنا نكتشف الكثير من الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تجذب الأنظار العالم إلى مصر».

وأشار، إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وفر كل الدعم للبعثة المصرية، وهو ما أدى لزيادة العمالة حتى بلغ عددهم 30 عاملًا بعد أزمة كورونا، إذ كان يصل عددهم إلى 80 عاملا قبلهم، وكانت النتيجة مشرفة.