زاهي حواس: كشف أثري جديد في منطقة سقارة مع بداية عام 2021

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أنه يرد على الادعاءات المختلفة حول الأهرامات في جميع أنحاء العالم، ضاربًا المثل بما ذكره أيلون ماسك، بأن بناة الأهرام كائنات فضائية، لافتًا أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طلبت منه أن يرد عليه بشكل علمي لافتًا أن هناك خطئا في المعلومات العامة عن الأهرامات لدى الناس يجعلهم يقولوا إن الأهرامات لا يمكن أن يبنيها بشر.

وقال «حواس» خلال لقاء خاص من أمام المتحف المصري الكبير مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» إنه من الصعب بناء هرم في القرن الـ21 مثل أهرامات الجيزة حيث استغرق بناء الهرم 32 عاما وكانت قوة العمل به 10 آلاف عامل في اليوم مشيرًا أن الهرم كان المشروع القومي لمصر.

وأوضح أن الهرم استٌخدم في بنائه 2.3 مليون حجر، نافيًا أن يكون بناء الاهرامات في فترة الفيضان فقط، ولكنه كان طوال العام، مشيرًا أنه ألف كتابا عن أسرار بناء الأهرامات باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية ولم يتم ترجمته للغة العربية.

وأشار إلى أنه يتلقى رسائل عبر بريده الإلكتروني تتضمن إهانات وسب وقذف اعتقادًا من البعض أنه يخفي أدلة تقول إن بناة الهرم غير مصريين وأنه «مش بتاعنا»، لافتًا إلى أنه جاء إليه صحفي من كاليفورنيا وسأله عما يتردد عن وجود نفق سري بين مكتبه وبين الهرم ويخفي فيه أدلة بناء الهرم الحقيقية.

وأكد «حواس»، أننا مقصرون كـ «شعب»، مطالبًا المواطنين بعدم الاحتكاك بالسياح والمحافظة على سلوكياتنا، وأنه يجب أن يحافظ الجميع على السياح، وأن المساؤى التي يراها السائح تجعله لا يرجع لمصر مرة أخرى، معتبرًا أن الشعب المصري هو أطيب شعب في العالم، مشيدًا بتأمين المواقع الأثرية بواسطة شرطة السياحة، وأن مصر تعتبر من أأمن بلاد العالم.

وأوضح أنه تم تطوير كل متاحف الآثار في مصر، مشيرًا أن لدينا نهضة أثرية، مؤكدًا أنه يساعد وزير الآثار الحالي بقلبه وبروحه نظرًا لرغبته في تقديم شئ جديد للسياحة والآثار المصرية.

وأكد «حواس» أنه يلوم على الإعلام المصري عدم وجود أي برنامج عن الآثار في الوقت الذي تذيع فيه شبكات مثل "نتفلكس" أفلاما عن الآثار المصرية «ليه أنا أعمل توك شو 4 ساعات وأخصص برنامج صغير للأطفال وأقول قصص وحكايات متصلة بخوفو».

وتابع: «مدرس الرسم بدل ما يرسم شجرة يرسم حرف هيروغليفي» مشيرًا أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد بداية عام 2021.

ولفت انه درب 500 شاب على الآثار وأنه اكتشف عشقه للأثار حينما وجد أول تمثال في حياته وأيقن وقتها أنه وجد عشقه، لافتًا أن تلاميذه الآن هم من يقومون بالاكتشافات والحفائر، مشيرًا أنه يعيش في النهار بين الفراعنة وحينما ينام يرى في أحلامه الفراعنة، معتبرًا أن الفراعنة «بهتوا عليه» وأن شخصية الملك خوفو هي الأقرب له، متذكرًا كاريكاتير رسمه الرسام مصطفى حسين له وهو يرتدي زي الملك خوفو مشيرًا أنه يعتبر أكبر عالم متخصص في العالم لمعلومات الملك خوفو، وأن 70% من التكريمات التي حصل عليها كانت بعد خروجه من المنصب الرسمي.