بعد كشف أثري جديد.. وزيري: سقارة لا تزال تبهر العالم بكنوزها المخفية

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الكشف الآثري الجديد بمنطقة سقارة.

وقال وزيري، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، زار المنطقة صباح اليوم، وقام بتفقد مجموعة من التوابيت، حيث تم اكتشاف بئر جديد بعمق 6 أمتار، ومن الواضح أنه من الدولة الحديثة ويعود للأسرة الـ18 أو الـ19، وتم اكتشاف مجموعة من التوابيت في البئر إلى جانب قطع آثرية من تماثيل ولوحات، وتماثيل صغيرة الحجم، ومرآة، ومقتنيات تتواجد داخل المقابر المصرية القديمة.

وأضاف أمين الآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القطع الآثرية كلها من الدولة الحديثة ما بين الأسرة الـ 18 والـ 19، لافتًا إلى عدد التوابيت كبير ولم يتم حصرها حتى الآن، وسيتم استغراق بضع الأسابيع من أجل تقوية تلك التوابيت من خلال فريق ترميم متخصص، لافتًا إلى أن هناك بعض الأواني الفخارية التي تؤكد أنها ترجع للدولة الحديثة.

وتابع أن سقارة، كمنطقة أثرية، مازالت تبهر العالم بكل ما هو جديد، وهناك أمور عديدة تظهر في المنطقة، وهو ما يؤكد أن سقارة لم تتوقف العبادة فيها في العصور المختلفة منذ أيام الفراعنة، وبعض القطع الأثرية التي وجدت تؤكد أن تلك المنطقة شهدت الكثير من العصور القديمة المختلفة، سواء الدولة الحديثة أو البطلمية أو غيرها.

وأشار إلى احتمال وجود مكان قريب من المكان الذي تم اكتشاف التوابيت فيه، يكون مكان إقامة قديم، مؤكدا أن تم ذلك سيكون إضافة قوية للآثار، متمنيًا أن يتم اكتشاف مكان الإقامة والاستقرار الخاص بالأسر التي قامت بعمل تلك المقابر، مشددا على أنه مازال هناك الكثير من الأسرار حول منطقة سقارة.