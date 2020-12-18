أهالى الشيخ زايد: نريد قصر ثقاقة.. وعواض: فيه مكتبة

ناشد عدد من سكان الشيخ زايد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالالتفات إلى سكان مدينة الشيخ زايد، معربين عن حاجتهم لوجود مواقع ثقافية بالمدينة، التى تضم 16حيا سكنيا.

ونشر الكاتب الدكتور حاتم حافظ، بيانا للتوقيع عليه على حسابه على فيس بوك، جاء فيه: «نحن سكان مدينة الشيخ زايد نناشد وزارة الثقافة وهيئة المجتمعات العمرانية للالتفات لغياب الفاعليات الثقافية والفنية التي هي علامة الوجود الحضاري والوجداني للشعوب وإحدى أدوات تفكيك التطرف، ونعرب عن حاجتنا لوجود قصر ثقافة ومكتبة عامة ومعرض دائم للكتاب ومسرح وقصر للسينما، خصوصا وقد نصت رؤية مصر الثقافية 2030، على أن الثقافة حق لكل مواطن وهو ما تُرجم إلى مفهوم العدالة الثقافية».

ووقع على البيان نحو 30 من الداعمين للفكرة، ومن أبرز الأسماء التى وقعت على المنشور المخرج عصام السيد، والناقد باسم صادق، الكاتب المسرحي سعيد حجاج، وغيرهم.

وأضاف «حافظ» لـ «الوطن» تضم مدينة الشيخ زايد 16 حيا سكنيا، وليس بأى منها قصر ثقافة واحد، ولا مكتبة عامة واحدة، ولا مركز ثقافي واحد، ولا مسرح واحد.

من جانبه قال الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، لـ «الوطن»، هناك مكتبة تابعة لقصور الثقافة فى الشيخ زايد، كما نتعاون مع المجتمع الأهلى، فى المدينة بالتعاون مع جمعية الشيخ زايد، وتشاركنا هيئة الكتاب في إقامة معارض للكتاب هناك، أقمنا معارض مرتين، لكن ليس لدينا موقع ثقافي كبير هناك.

وأكد «عواض» أن قرار إنشاء قصر ثقافة فى أى مكان، هو قرار القطاع حال توفر اعتمادات مالية من الحكومة، ولدينا أكثر من مكان نرغب فى عمل قصور ثقافة بها، لكنى أنتظر تمويلها اقتصاديا، وندرج المشروعات فى الخطط ونعمل على حسب المتاح من التمويل.