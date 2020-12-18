11 سرا عن حياة الفراعنة يكشفها مصطفى وزيري: مش بيربوا شنبهم

كشف عالم الآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن بعض الأسرار الخاصة بالقدماء المصريين وعن حياتهم وأعمالهم، حيث تحدث عن حياة قدماء المصريين وشكلهم وملابسهم وطريقة تسريح شعرهم ومظهرهم الخارجي ومشروعاتهم القومية وثوراتهم وإضراباتهم، وحقوق العمال وحقيقة بناء الأهرامات، ومشاركة الأسر الغنية في بناء الأهرامات وتبرعهم من أجل هذا المشروع القومي، وعما تم اكتشافه من الآثار المصرية ما تبقى منها مدفون تحت الأرض ولا نعلم عنه شيئا، وذلك خلال تصريحات صحفية وتلفزيونية له نرصدها لكم كما يلي:

1- المصري القديم اعتقد أن الشَعر والشنب واللحية ليست من الطهارة، لهذا كان يحرص على حلاقتها، وكان يرتدي باروكة.

2- مفيش ملك مصري قديم بشنب وإن حصل بتبقى نادرة، لكن «واح تي» كان عنده شعر في أنفه.

3- لم يتم الكشف سوى عن 40% من الآثار الموجودة تحت الأرض حتى الآن.

4- لا يوجد شئ اسمه لعنة الفراعنة، لكنها كانت تهديدا يقوله صاحب المقبرة الفرعوني ليخيف أي شخص يفتح مقبرته الخاصة.

5- الوفيات التي كانت تحدث في المقابر الفرعونية عند فتحها سبب عدم تجديد الهواء في المقابر المغلقة منذ أكثر من 3000 عام.

6- الأهرامات لا تمثل فقط بيوت الأبدية لأشهر ملوك العالم القديم، بل أيضا كانت مشروع مصر القومي في هذا الوقت، وكانت العائلات في مصر ترسل أبنائها للمشاركة في إتمام هذه المشروعات وترسل العائلات الغنية الطعام واللحوم كالعجول والخراف والماعز لمساعدة السلطة المركزية في انجاز مشروعاتها وفي مقابل مشاركة العائلات الغنية يُعفَونَ من دفع الضرائب.

7- الحكومة المركزية كانت تمد هؤلاء العمال وأسرهم بمواد غذائية تُصرف لهم شهرياً من المخازن الملكية كالقمح والشعير والأسماك والخضروات وغيرها وأحيانا يُمنحون الجعة والبلح واللحوم وملح النطرون والنحاس وقطع من القماش كحافز تشجيعي من الملك.

8- مصر القديمة شهدت أول ثورة للعمال في التاريخ، والتي تعود إلي عصر الدولة القديمة وتؤرخ بالعام الـ 94 من عصر الملك بيبي الثاني، حيث أصابت البلاد الفوضى وانتشر الفساد في ارجائها وانهارت طبقات المجتمع كله حتي فقد العمال سُبل الرزق وتفشت البطالة بينهم، وتوقفت اعمال الزراعة والفلاحين، وتوقفت الصناعات.

9- كتبت قصة أول ثورة مصرية على بردية «إيبوور» المحفوظة بمتحف «ليدن» في هولندا ويصف فيها حال البلاد قائلا: «لم يعد الناس يحرثون الحقول، وهجم الناس على مخازن الحكومة وسرقوها، واعتدوا علي مقابر الملوك، صب الشعب غضبه علي الأغنياء فنهبوا القصور واحرقوها»، وتذكر أيضاً «أصبح الصناع لا يعملون، ودمر أعداء البلاد فنونها».

10- في عهد الملك رمسيس الثالث من عصر الدولة الحديثة شهدت مصر أول إضراب عمالي، تذكر بردية هاريس ان حروب الملك رمسيس الثالث ضد شعوب البحر لحماية حدود مصر أنهكت خزينة البلاد، وازدادت سلطة الكهنة وسيطروا علي ثروات البلاد، مما أدي إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب ومخصصات العمال العينية، دعا ذلك العمال إلى إضرابهم عن العمل لمدة 3 ايام، وبعد أن نفذ صبرهم هاجموا مخازن الغلال ونهبوها وهم يرددون نحن جائعون وانقلب الإضراب إلى ثورة ضد فساد الكهنة.

11- السيدات المصريات كن يحملن الحقائب في أيديهن قبل 3500 عام وعادة حمل النساء لحقيبة اليد عادة مصرية فرعونية أصيلة.