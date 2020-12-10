بريد الوطن.. ملحوظة فرعونية: أسماء الفراعنة

عند الإعلان عن أى اكتشاف فرعونى، يتم ذكر أسماء المومياوات المكتوبة على التابوت، من هذه الأسماء نجد: «زوسر»، «سمرخت»، «حتشبسوت»، «منقورع»، «خفرع»، «سخم خت»، «سنوسرت»، «سخن رع»، وبمقارنة تلك الأسماء مع الأسماء الحقيقية التى عاشت فى مصر فى نفس العهد القديم مثل: «قارون»، «هامان»، «موسى»، «يوسف»، «يعقوب»، «إبراهيم»، «هارون»، نجد أنه يوجد اختلاف كبير بين تلك الأسماء وبعضها من حيث السجع والتون، ما يوحى بأن هناك خطأ فى ترجمة أسماء الفراعنة القدماء، وتفسير ذلك يرجع إلى أن علماء الآثار الحاليين قاموا بالترجمة الحرفية للأسماء دون سماع النطق الأصلى للأسماء، وقد يكون بعض الحروف لها نطق مختلف مثل الحروف المزدوجة فى اللغة الإنجليزية:

«th»، «gh»، «kh»، «cu» أو بعض الحروف تكتب ولا تنطق، لذلك يوجد احتمال لعدم صحة نطق أسماء الفراعنة المعلنة من جهة علماء الآثار.

عصام عبدالصمد

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