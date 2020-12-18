من أصحاب مزيفة لـ أنا اللي شهرتك..القصة الكاملة لخناقة عمر كمال وبيكا

مشكلة ظهرت على السطح بين مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا بعدما نشر الأخير صورة لعمر كمال وعليها علامة «X»، وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فسبوك».

وقال «بيكا» فى منشوره: «ياريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة».

عمر كمال يرد على حمو بيكا: قلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي

عمر كمال رد عبر بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنا فوجئت أن حمو بيكا منزل صورتي كأني واحد إسرائيلي أو واحد عدو وكاتب الكلام اللي انتوا شوفتوه ده كله».

وأضاف «كمال»،: «بص يا حمو أنا محترم وصبرت كتير على إهانات الناس وقلة أدب الناس وأنت طالع تقول على عمر كمال وحسن العجوز قصيرين، أنا ممكن اطلع أقول عليك بكرش لكن ده كلام قلة أدب ماليش فيه بس قلة الأدب وقلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي».

وأوضح «كمال»، أنه حصل على تراك «انتي معلمة» من حمو بيكا مضيفًا: «أول تراك انتي معلمة أخدته من حمو بيكا وشمس المجرة إنتاجي وإلحاني أنا سايبهولك على قناتك وفلوس وبنتخان ومساء النقص وفايقة ورايقة وكل التراكات سايبهالك على قناتك وأنت بتاخد فلوسها وبتكسب بيها».

وأضاف: «حمو بيكا كان بايت عندي في البيت اللي كلنا فيه عيش وملح»، معترضًا على اتفاق بيكا لأعمال له بدون مشاورته أو دفع «عربون» له.

وقال عمر كمال: «طول عمري بديك تراكاتي»، مشيرًا أنه يتحدث في مشكلته داخل النقابة دائمًا: «عمر كمال اللي بيتكلم لك في مشكلتك في النقابة».

وقال عمر كمال: «أنت دخلت بيتي ونمت في بيتي وأكلت في بيتي عيش وملح وعيب تكتب كده قدام الناس».

وأوضح عمر كمال، أنه كان الضامن لحصول حمو بيكا على سيارة رانج روفر فارهة من أحد المعارض: «العربية الرانج روفر اللي تمنتها 1850000 جنيه طلعت لك من المعرض وأنا ضمنتها وأنا قولت أضمنه» مشيرًا أنه لم يرد على الإهانات الموجهة له.

حمو بيكا: مبيلتزمش معايا في مواعيد وبيتهرب من إعلان فلوسه من يوتيوب

ورد مغني المهرجانات حمو بيكا، إن المطرب الشعبي عمر كمال، كان نجما وصوته جميل، وكان يمتلك أغنية الغربة، لكنه أصبح في منطقة أخرى بعد الغناء معه.

وتابع «بيكا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، «أنا مشتمتش حد، وقلت بس محدش يكلمني عن الشخص ده في الشغل، عشان مبيلتزمش معايا في مواعيد، وسلام يا صحبة مزيفة، وهو بيتهرب من إعلان فلوسه من يوتيوب، ومفيش بينا في خلاف على فلوس والله، وأغنية أنتي معلمة جايبة 150 ألف جنيه، وبيطلع للشركة النسبة بتاعتها، وضريبة يوتيوب، وفي الأخير تصفي له على 80 أو 70 ألف جنيه، أنا محتكمش غير على عربيتي وكل فلوسي في شركتي الخاصة اللي معمولة بقشرة الذهب، والخير اللي أنا في من خير أمي وأبويا، أنا مسامح عمر كمال على اللي خدوا، هو بس مقدرنيش، بعد ما جبت فرقة من الإسكندرية تسجل الأغنية».

وواصل: «المهرجانات سبوبة وبناكل عيش، وبنقدم رسالة، وفيه أغاني كتير قدمت رسائل، وكنت بوعي الشباب متخدش مخدرات، وأنا بطلت أعمال أغاني فيها لفظ خارج، وأنا بإذن الله هبقى نقابي، وبحترم النقابة، وعمري ماهكسر قوانينهم، وكل حلمي في الحياة أكل عيش والناس تحبني، مش طالب شهرة ولا فلوس ولا مجد، وعاوز أعيش مستور مستريح، وأعيش أهلي مرتاحين، وأنا مش بقول أنا فنان، وأنا شخص متواضع، عاوز أعيش مستور وأكل عيش، وبتعلم السلم الموسيقي، وفاضلي حاجات بسيطة هبقى ميه ميه، والله العظيم ما بشتغل».

وقال «بيكا»، إنه لم يصدر عنه لفظ خارج تجاه كمال، موضحا أن المشكلة معه، بسبب عدم التقدير، خاصة أن كمال أغلق هاتفه، ولم يتعاون مع بيكا بخصوص أحد الأغاني، ونفى اختلاس مليوني جنيه من كمال، مؤكدا أنه لو يمتلك هذا الرقم لن يهتم بالغناء، متابعا «أن راكب عربية بـ2 مليون جنيه، وبدفع تقسيط 70 ألف جنيه.. وبقالي فوق الشهر مبنزلش ولا فرح بسبب كورونا».

بيكا: عمر كمال لما جالي محدش كان يعرفه وأنا سبب شهرته

وتابع «بيكا»، «أنا أستاذ في لعبة المهرجانات، وهي مش قصة فلوس، لكن حب الناس نعمة من عندنا ربنا وكنز، ولما جالي عمر كمال، مكنش حد يعرفه، وقناته على يوتيوب مكنتش متشافة، ومن قيمة 3 أو 4 سنين، مكنش فيه غير صوتي أنا في الشارع، واتصل بيا قالي أنا عمر كمال صاحب أغنية الغربة، وعاوز أوصل الطبقة اللي أنت فيها اللي هي صوت الشارع، والناس كلها تسمعه، فسجلت له أغاني شمس المجرة، ومساء النقص، وبعد ما اتعرف، جه في خياله أنه يعمل كل مرة أغنية تسمع وده غلط، وأنا سبب من أسباب شهرة عمر كمال».

عمر كمال: بيكا باع أغنية «الدنيا بتجرح» بتاعتي ومدفعليش ثمنها

فيما قال عمر كمال، إنه منظم في عمله، وكان هناك 4 أغاني تم الاتفاق عليها بينه وبين بيكا على غناءها بشكل الدويتو، وبعد وضع كل شخص أغنية من أغنيتين في القناة الخاصة به على موقع الفيديوهات يوتيوب، ولكنه فوجئ بطلب بيكا أغنية «الدنيا بتجرح»، لكي يبيعها لأحد الأشخاص، وبالفعل باعها دون إعطائه ثمن هذه الأغنية، رغم إنتاج كمال لها، وتوقف الإنتاج بينهما.

وتابع: «عبدالحليم حافظ ووردة، كانوا بيتخانقوا على حاجات هايفة، وكلام فارغ، واتخانقوا على أغنية مداح القمر، واحنا بنتخانق على شوية أصول واتفاق، وأنا عمري ما طلعت شتمت حد، واهلفط وأقول عليه كلام، وفوجئت أنه خد الأغنية ولم يستشيرني، وأنا كنت عامل أغنية أبويا لأستاذ هاني شاكر، وكنت عاملة أغنية الغربة، وغنيت مع بيكا في شهر أكتوبر 2019، وكنت عامل الغربة، قبل ما أشوف بيكا، وكنت بسافر العالم العربي، وحمو خلاني اتعرفت في حتة المهرجانات، بس معملنيش وعلمني أغنى، أنا إنسان نقابي، ويقولي أنا شهرتك وعملتك بلاش اللغة دي».