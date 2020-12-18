«200 متر» كامل العدد في أول عرض سينمائي بمصر

حظي الفيلم الفلسطيني «200 متر» بحضور كامل العدد، في أول عرض تجاري له بمدينة القاهرة، في سينما زاوية، وحضر مؤلفه ومخرجه أمين نايفه، والمنتجة مي عودة، ندوة عقب انتهاء الفيلم لمناقشته، إذ نال تصفيق حاد وإشادات عديدة من الجمهور والنقاد.

وفاز «200 متر» بـ12 جائزة في مهرجانات مرموقة حول العالم، وعرض الفيلم الفلسطيني لأول مرة في مصر، في أكتوبر الماضي، خلال افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ونال إعجاب الجمهور والنقاد والفنانين الحاضرين، كما حصد 3 جوائز في حفل ختام المهرجان.

تدور أحداث فيلم «200 متر» عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب المحتل، وفي أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى 200 متر عن والده، إذ يحاول الأب الوصول إليه، لكنه يحتاج إلى السفر في رحلة تمتد إلى 200 كيلو متر.

«٢٠٠ متر» كتابة وإخراج أمين نايفه ومن إنتاج شركة «عودة للأفلام»، وشارك في التمثيل عدة نجوم سينمائيين على رأسهم علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة، وتركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى جنين ورام الله.

وولد أمين نايفه عام 1988 في فلسطين، ونال بكالوريوس في التمريض من جامعة القدس عام 2010، بعد ذلك بعامين نال شهادة في الإنتاج من «معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية» في الأردن، ما شّكل انطلاقته لإنتاج أفلام مستمدة من واقع المنطقة، إذ أخرج عددا من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات سينمائية، بينها عدة أفلام وثائقية مثل: «الصاعد»، «العيدية»، و«زمن معلق»، بالإضافة إلى الفيلم القصير «العبور»، أما «200 متر» فهو أول فيلم روائي طويل له.

النجم الفلسطيني علي سليمان، وُلد بمدينة النَّاصِرَة عام 1977، وينتمي لعائلة عريقة، أرغمها النفي خلال نكبة 1948، على ترك منشأهم الأصلي بقرية السافرية والذهاب إلى منطقة الجليل، وبعد تخرجه من معهد التمثيل عام 2000، بدأ مشواره الفني بالمسرح، إذ شارك في عدة أعمال مميزة جسد فيها شخصيات عديدة، وفي 2004 شارك في فيلم «الجنّة الآن» للمخرج هاني أبو أسعد، الذي كان بمثابة نقطة تحول في مشواره الفني، إذ نال الفيلم جائزة الجولدن جلوب عام 2005، وحصل على ترشيح رسمي لجائزة الأوسكار.

ومي عودة مخرجة ومنتجة فلسطينية، ولدت في بيرزيت قرب رام الله، فلسطين، أخرجت أفلام مثل «يوميات» عام 2011، و«رسومات لأحلام أفضل» في 2015، و«غزة بعيونهن» عام 2017، وحصلت على شهادة الماجيستير في السينما والإنتاج السينمائي من جامعة Lillehammer بالنرويج، كما شاركت في تنظيم عدة مهرجانات سينمائية مثل «Red Carpet Film Festival» و«Mobile Cinema» الذي يطمح لتوصيل أفلام مشوقة للأطفال والعائلات بالقري والمدن الأقل حظا.