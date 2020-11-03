فيلم "200 متر" الفلسطيني يحصد خمس جوائز بمهرجان الجونة السينمائي

حصد الفيلم الفلسطيني "200 متر"، ثلاث جوائز، في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وهي جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" لأفضل فيلم عربي، والجائزة التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل التي ذهبت إلى الممثل "علي سليمان".

وانطلق الفيلم الفلسطيني "200 متر"، للمخرج أمين نايفه، كعرض أول بمصر في افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ونال الفيلم على إعجاب الجمهور والنقاد والفنانين الحاضرين، كما أبدىَ القائمون على المهرجان وأبرز النجوم مثل "خالد النبوى، لبلبة، جمال سليمان، ليلي علوى، إلهام شاهين وسمير صبرى"، بإعجابهم بالفيلم وصُناعه، واعتبروه نافذة مشرفة للسينما العربية والفلسطينية على العالم.

وصرح المنتج والموزع محمد حفظي، "إننا نستعد لإطلاق 200 متر في دور العرض السينمائية في مختلف العالم العربي بداية من مصر قبل نهاية هذا العام".

كما قررت مجلة "فارايتى - variety"، الأمريكية الشهيرة تكريم المنتجة "مي عودة" عن فيلمها الأخير "200 متر" بجائزة "أفضل موهبة عربية للعام" بمهرجان الجونة السينمائي بحضور ممثلي المجلة وعدد كبير من الفنانين، ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح لأول مرة لامراة ومنتجة، وأهدت هذه الجائزة لمنتجي السينما الفلسطينية، الذين يمرون بظروف صعبة من أجل رواية قصصهم.

أما المخرج الفلسطيني "أمين نايفه" فقد حصد جائزة مؤسسة مينا مسعود الخيرية «EDA»، وهى الجائزة السنوية التي أطلقها الفنان المصري العالمي باسمه بمهرجان الجونة السينمائي، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، حيث تقدم المؤسسة جائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة بشكل سنوي.

وعبر المخرج الفلسطيني عن امتنانه الشديد بهذا التكريم أمام كل الحضور حيث أهدى هذه الجائزة إلى طاقم العمل والممثلين الذين بذلوا قصارى جهدهم ليخرج العمل بأبهى صورة.

"مي عودة" مخرجة ومنتجة فلسطينية، ولدت في بيرزيت قرب رام الله، فلسطين، أخرجت أفلام مثل "يوميات"، و"غزة بعيونهن"، و"رسومات لأحلام أفضل"، وأنشأت شركة "عودة للأفلام" في رام الله بهدف إنتاج وتوزيع الأفلام الوثائقية والروائية المستقلة فى المنطقة، ومن إنتاجها "اجرين ماراودنا"، "العبور"، "روشميا"، "جنود مجهولون“، و”ازرقاق“، كما تقوم حالياً بمرحلة ما بعد الإنتاج للعديد من الأفلام منها "المنسي" للمخرجة غادة الطيراوي.

أما "أمين نايفه" فقد ُولد عام 1988 في فلسطين، ونال بكالوريوس في التمريض من "جامعة القدس" عام 2010، بعد ذلك بعامين نال شهادة في الإنتاج من ”معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية“ في الأردن، ما شّكل انطلاقته لإنتاج أفلام مستمدة من واقع المنطقة، أخرج أمين عددا من الافلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات سينمائية.

تدور أحداث فيلم ”200 متر“ عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى 200 متر عن والده. ويحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.

شارك في التمثيل علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضاف إلى جنين ورام الله.