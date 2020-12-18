«الدين بيقول إيه».. متى يكون «اللايك والشير» حراما؟

أعدت الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منشورا بعنوان «التغريدة بين القبول والرفض»، بإشراف ومراجعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد منشور الوزارة أن «التغريدة أو البوست» لايأتيهما القبول والرفض من جهة كون أي منهما وسيلة تعبير، وإنما من جهة ما يتضمنه أي منهما من قيم أو يثيره من انحلال قيمي، وكون ما ينشر من خلال أي منهما دعوة للبناء أو وسيلة للهدم.

وحول موضوع إشاعة الفاحشة والفحش، قالت الوزارة، إن إشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

وزارة الأوقاف ترصد 4 محاور لميزان الأخلاق

وبخصوص موضوع المتاجرة باللايك والشير، أكد المنشور أن «التكسب بهما على حساب أعراض الناس واستقرار الدولة جريمة كبرى، وإثم شرعي، وأي مال يكتسبه الشخص من خلال ذلك محرم شرعا».

وتحت عنوان ميزان الأخلاق رصدت الوزارة 4 محاور هي:

1- اختلال ميزان الأخلاق في أي مجتمع إيذانًا بانهياره.

2- من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الأشهاد.

3- يوما ما ستكون ذكرى فارسم ذكراك التي تريدها.

4- غياب الوعي أخطر وقود للتطرف والإرهاب.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قال إنّه جرى توزيع نصف مليون كتاب من إصدارات الوزارة، ووفرنا 1000 مجموعة لمكتبات المدارس و500 مجموعة لمكتبات المعاهد، ونحو 2000 مجموعة لمكتبات الجامعات.

وأضاف الوزير في كلمته بمؤتمر إطلاق استراتيجية بناء الوعي، الذي عقد بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «بنهاية العام سيكون إجمالي ما وزع نحو مليون و200 ألف نسخة، وننسق مع الخارجية لتوزيع الإصدارات في المكتبات الدولية».

وأشار الدكتور مختار جمعة، إلى أنّ الاستراتيجية تهدف لجمع الجهود المتفرقة من خلال ندوة شهرية في موضوع من موضوعات المبادرة، خاصة أنّنا في فترة ذهبية بخصوص الخطاب الديني.