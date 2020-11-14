الأوقاف: جمع المال بـ"اللايك والشير" على حساب القيم مثل تاجر المخدرات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإساءة إلى الأنبياء والرسل والأديان مرفوضة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المجتمع المصري بالكامل يتوجه بالشكر والتقدير لإجراءات النائب العام فيما يتصل بهذا الجانب تجاه أي متجاوز.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، "لابد من إعمال القانون وبحسم على الجميع في أي إساءة تتعلق بمعتقدات الآخرين، والأبعد من هذا أننا نطالب بتشريع دولي حاسم وقانون دولي نافذ يجرم تجريما واضحا بعقوبات دولية على كل من يتعرض للأديان والمعتقدات ودور العبادة وإلا تحول العالم إلى غابة".

وتابع: "الإنسان إذا تعرض للناس بالسب واللعان والفحش تعرضوا له بأزيد من ذلك، وينطبق نفس الأمر على الأديان، فمن تعرض لأديان الآخرين بالسب والفحش تعرضوا لدينه، ولا بديل عن احترام الأديان والمعتقدات".

وشدد "جمعة"، على أن "جميع الرسل معصومون ولا يجوز التعرض لهم أو للديانات أو المعتقدات أو لدور العبادة وإلا لصارت حربا عقائدية"، متابعا أن الدولة المصرية في حاجة إلى استرداد المنظومة القيمية والأخلاقية بقوة.

وأكمل: "الدين حسن خلق، ونتعامل مع هذا الأمر من خلال الوعي مثلما يوجه الرئيس السيسي، حيث قال إن الوعي قضية مجتمعية مشتركة ويجب أن تقوم المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية بدورها بالإضافة إلى وزارات التعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة".

وزاد جمعة: "الجانب الثاني في هذا الأمر هو إعمال القانون ضد المتجاوزين، ويجب أن يجرى تفعيل الإنكار المجتمعي أيضا فبدلا من أن نضغط إعجاب يجب أن ننصحهم ونقول لهم عيب ولا يجوز وذلك بمنتهى الرقي، وهناك من يتكسبون على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه القضية من خلال زيادة عدد الإعجابات والمشاركات والمتابعات، هذا هوس، ومن يبحث عن المال باللايك والشير على حساب القيم والأخلاق ومصلحة المجتمع ومنظومة القيم الإنسانية فهذا يأكل سحتا كتاجر المخدرات، وهو حرام 100% لأنه قائم على الكذب ورمي أعراض الناس والتشهير بهم وإثارة الفتنة والتحريض على العنف والفساد والإفساد والتخريب".