وفاة مديرة مدرسة بكفر الدوار في البحيرة بكورونا: «السادسة خلال شهر»

توفيت ألفت الوكيل، مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعدما أصيبت به منذ أكثر من أسبوعين، لجأت خلالها إلى الحجر الصحي بالمنزل، واشتدت عليها أعراض المرض، وانتقلت إلى جوار ربها متأثرة بمرضها.

وتعد ألفت الوكيل شهيدة جديدة قدمتها مديرية التعليم بالبحيرة، من ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعد 5 آخرين خلال شهر مضى، ونعى المعلمون والإداريون الفقيدة على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها معلمة من الزمن الجميل.

من جهته، قال محمد عطا الله، وكيل الإدارة التعليمية بكفر الدوار: «لم تكن الفقيدة مجرد مديرة مدرسة عادية، بل كانت أما لكل طفل بالمدرسة، وهو ما يشهد به زملاؤها وأقرانها بالإدارة التعليمية»، مؤكدا: «نزل خبر وفاتها كالصاعقة على الجميع، وسيطرت حالة الحزن بين الوسط التعليمي بكفر الدوار، ووصفها الجميع بأنها معلمة من معلمات الزمن الجميل».