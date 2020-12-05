وفاة معلمة تربية فنية بكورونا في سمنود بالغربية

أعلنت إدارة سمنود التعليمية بمحافظة الغربية اليوم السبت، عن وفاة إيمان سليمان شخبة، معلمة التربية الفنية بمدرسة ميت عساس، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد دخل الحجر الصحي بمستشفى العزل، ويجرى تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حمودة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه أصدر تعليماته إلى كافة مديري إدارات الصحية والمستشفيات باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين المشتبه إصابتهم بعدوى فيروس كوفيد 19.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على توفير كافة الأدوية والأمصال الطبية والرعاية الصحية العلاجية الكاملة، التي تستهدف رعاية كافة حالات العزل الصحي المنزلي والدفع بكافة فرق الترصد والزائرات الصحية للوقاية من أخطاء تفشي الوباء اللعين.

كانت إيمان سليمان شخبة، معلمة التربية الفنية، أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وظهرت عليها أعراض الإصابة، متمثلة في ارتفاع في دجات حرارة الجسم وضيق في التنفس وتم أخذ عينه طبية منها، وجاءت التحاليل إيجابية، وجرى عزلها داخل الحجر الصحي بسمنود، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية.