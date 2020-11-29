وفاة معلمة بكورونا في مستشفى "عزل بلطيم"  

سجل مستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، وفاة "شيماء.ع"، مدرسة بإحدى مدارس الحامول، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن المعلمة جرى نقلها للمستشفى منذ قرابة الأسبوعين، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة حتى توفيت اليوم، وجرى وضعها داخل المشرحة تمهيدا لبدء تغسيلها وتكفينها وتسليم الجثمان لذويها.

وسجل المستشفى ذاته، اليوم وفاة ثانية لـ"ع . أ . م . ع"، 55 عاما، مقيم بالحامول، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة.

وجرى إبلاغ ذوي المتوفي ووضعه في ثلاجة المستشفى لتغسيله وتكفينه وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وأمس سجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت النتائج المعملية لـ17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إيجابية 9 حالات.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن الحالات موزعة على مستشفيات صدر كفر الشيخ، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفي حميات كفرالشيخ، ومستشفي حميات دسوق.

وأضاف المصدر، أن مستشفى صدر كفر الشيخ، سجل 6 حالات إصابة، فيما أظهرت النتائج سلبية الحالات الثلاثة التي تم سحبها بمستشفى الحامول المركزي، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة، ومستشفي حميات دسوق حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر، أنه جرى عزل الحالات الإيجابية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة الذي يجرى العمل به، الوارد من وزارة الصحة، في التعامل مع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكد المصدر أن المحافظة سجلت نحو 214 حالة وفاة خلال الفترة الماضية بنسبة نحو 5%من إجمالي إصابات الجمهورية التي وصلت لنحو 4168 حالة، حيث احتل مركز كفر الشيخ النسبة الأكبر من الوفيات بواقع 51 حالة وفاة، يليله مركز دسوق بواقع 41 حالة.