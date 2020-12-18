3 نقابات تدافع عن حقوق العمال في شركات «تداول الحاويات»

كشف تقرير لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، عن مواصلة النقابات العمالية العامة التابعة للاتحاد العام في دفاعها عن حقوق العمال داخل مواقع العمال، وممارسة كافة الطرق المشروعة للحفاظ على الصناعة الوطنية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بالصناعة، ودعوته لهم بتفعيل آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة.

وتناول تقرير مركز المعلومات دور 3 نقابات عمالية: الصناعات الهندسية والكيماويات والنقل البحري، وتصديهم على مدار الأيام القليلة الماضية لكافة محاولات الانتقاص من حقوق العمال في شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ليأتي ذلك استكمالاً للدور الوطني الذي لعبته النقابات العمالية ذات الصلة بقطاع الأعمال العام في مواجهة اللائحة الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، حيث حذرت من الانتقاص من حقوق العاملين الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

حقوق عمال الإسكندرية لتداول الحاويات

ومن جانبها، أصدرت النقابة العامة لعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي بيانًا الإثنين الماضي، رفضت من خلاله ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات، أكدت من خلاله علي تمسكها بحقوق العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات ورفضها الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملين.

واعتصم العشرات من عمال الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بالدخيلة، احتجاجًا على قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت مؤخرًا بتخفيض نسبة الأرباح المُوزَّعة على العاملين وتأخير صرفها، واحتجاز نصيب النشاط الرياضي.

أزمة شركة الدلتا للأسمدة

وتصدت النقابة العامة للكيماويات للمحاولات المستمرة للانتقاص من حقوق عمال شركة الدلتا للأسمدة، والتفريط فى أرض الشركة، ومحاولة تصفيتها تحت ذرائع مختلفة، حيث وصل الأمر إلى إرسال الإستغاثات إلى كبار المسؤولين، وإبلاغ النائب العام.

فمنذ ما يقرب من 14 يومًا، وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يعتصمون داخل مقر الشركة، اعتراضًا على محاولات تصفية أو نقل الشركة الوطنية، إلى محافظة السويس بحجة أنها ملوثة للبيئة.

وأوضحت النقابة، أن «الشركة» لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس.

تحديات في شركة الحديد والصلب

وقامت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بتقديم المذكرات والاستغاثات إلى كبار المسؤولين، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والتي كان مقررًا عقدها يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الماضي لاتخاذ قرار «التقسيم».