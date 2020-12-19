ابتسم وكون بشوشا.. إزاى تتعامل مع سفارة دولة مسافر لها؟

قد يواجه البعض مشكلة خلال اللقاء المباشر داخل سفارة دولة ما ينوي السفر إليها وهو ما يجعله عرضه للرفض إذ ان بعض الدول تضع اهتمام كبير بهذا الجانب.

لذا، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية التعامل مع السفارات في التقرير التالي، وفقا لوزارة الهجرة.

إزاى تتعامل مع السفارات

أولًا: فور تجهيز جميع الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الدولة التي تريد التوجه اليها لابد أن تحصل على موعد لمقابلة في السفارة.

ثانيًا: معظم السفارات لديها تعاقدات مع شركات المحمول أو شركات الكول سنتر برقم مختصر، والذي يمكنك أن تتواصل من خلاله لكى تطلب ميعاد ويتم ذلك قبل السفر على الأقل بمدة تصل لـ 4 أشهر.

ثالثًا: خلال طلب الموعد لابد أن تحدد نوع التأشيرة التي تريدها وميعاد السفر.

رابعًا: لابد أن تذهب أمام السفارة قبل الموعد المحدد للقاء بنصف ساعة على الأقل، إذ أن طريقة الدخول تتم بالنداء على الإسم فمن الممكن أن يتم منادتك قبل الموعد بدقائق .

خامسًا: احرص على أن تكون أوراقك مرتبة وجاهزة للعرض مع الحرص على وجود نسختين منه في حال طلب أوراق إضافية .

سادسًا: لابد أن تكون مبتسما وبشوشا داخل السفارة تحديدًا عندما يوجه لك موظف الشباك بعض الأسئلة التي تتطلب معلومات.

سابعًا: يجب أن تذاكر جيدًا ردودك وأن تكون جاهزا للرد بكل هدوء حتى لو هناك أي أسئلة مكررة.

إرشادات يجب اتباعها قبل السفر للخارج

- يجب الحفاظ على جواز السفر والتأكد من صلاحيته لمدة ستة أشهر قادمة على الأقل.

- الحرص على الحصول على تأشيرة دخول قانونية للبلد التي يرغب المواطن في السفر إليها، ومراعاة فترة الصلاحية، ومدة الإقامة.

- يجب التأكد من قانونية عقد العمل من خلال وزارة القوى العاملة.

- ضرورة التأكد من أن تكون تذكرة السفر صالحة للذهاب والعودة.

- ضرورة التأكيد من سلامة التطعيمات ضد الأوبئة والأمراض من خلال شهادتك الطبية.