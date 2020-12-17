وزيرة الهجرة عن «اتكلم عربي»: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة محو الهوية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «اتكلم عربي» تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة المصرية، حيث إن الجاليات كانت تطلب دائما حلا للتحدث باللغة العربية، موضحة أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية، خاصة أن يوم الجمعة 18 ديسمبر يحتفل اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية، وطلبنا تغيير إطار صورة البروفايل على الفيسبوك للمعرفة بأهمية المبادرة وأهمية اللغة العربية في حياتنا.

مكرم: دراسة الأطفال المصريين في المدراس الدولية جعلتهم لا يتحدثون العربية

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TEN»، أن الدولة المصرية تتعرض لمحاولة لمحو الهوية، مشيرة إلى أنه تم عمل معسكرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع الأطفال في كندا والنمسا وغيرها من الدول، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة «اتكلم عربي»، لافتة إلى أن هناك أطفالا يعيشون على أرض الدولة المصرية، ولكن دراستهم في المدراس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.

متحدث الوزراء يكشف آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا

من ناحية أخرى، استعرض الإعلامي عمرو عبدالحميد، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وكذلك القرارات التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، حيث أجرى مكالمة هاتفية مع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد فيها أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شيء مهم جدا، حيث أن الدولة تتعاقد على 20 مليون جرعة، ولكن لابد أن يكون هناك توزيع عادل للقاح حتى يصل للجميع.

«الوزراء»: لقاحات كورونا ستكون اختيارية للجميع.. ولا إجبار على أحد

وأوضح «سعد»، أن الدكتورة هالة زايد عرضت تصورا مبدئيا لاستهداف كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية لهم ليحصلوا على اللقاح، مؤكدًا أن مسؤولية توزيع اللقاح هي مسؤولية وزارة الصحة، لافتاً إلى أن مسألة تناول اللقاح ستكون اختيارية للجميع، وليس هناك إجبار لأحد، ولكن نحط المستهدفين بأنهم هما الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، موضحًأ في الوقت ذاته أن الحكومة حريصة على استكمال العام الدراسي وسط الإجراءات الاحترازية.

رئيس الوزراء وجه بآلية للتطبيق الفوري لمخالفي الإجراءات الاحترازية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المواصلات، حيث أن العقوبة المقررة هي عقوبة مالية لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن العيب الأبرز هو المدة التي تقرر لتسديد هذه المبالغ، كما أن رئيس الوزراء وجه بآلية للتطبيق الفوري لمخالفي الإجراءات الاحترازية، مما سيحدث تأثيرا كبيرا في الالتزام بالضوابط.