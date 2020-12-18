أزمات ومرض ووصية.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا (فيديو)

كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، تفاصيل أسباب وفاة والدها الراحل وكواليس الساعات الأخيرة في حياته، والذي تحلّ ذكرى ميلاده اليوم الجمعة، إذ أنه من مواليد 18 ديسمبر في عام 1960.

وقالت «إيمي» خلال حوارها مع «الوطن»، إنّ طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل وفاته بـ3 أيام، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات المجاورة لمنزله، حتى تقرر عرضه على الطبيب المُعالج لحالته منذ سنواتٍ طوال، بسبب سوء حالته بشكلٍ سريع.

وأضافت: «والدي كان يُعاني في آخر أيامه من فشل بالجهاز التنفسي، وجفاف وفشل في وظائف الكلى، حيث تدهورت حالته بشكلٍ سريع ومفاجئ، بسبب التدخين».

وأكدت، أن طلعت زكريا، لم يترك وصية بعينها قبل وفاته، لكن كان يُطالب أبناءه دومًا بأن يكون سندًا لبعضهما البعض وألا يفترقا أبدًا، وهي الأمنية التي كان يدعوا بها في حياته أيضًا، قائلة: «كان بيقول لي أنا وأخويا نخلي بالنا من بعض».

وأشارت، إلى المزاعم المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة والدها بفيروس نادر، فور نزوله حمام السباحة داخل الفيلا التي كانت يتمنى شراءها طوال حياته، واصفة تلك الأخبار بـ«العبث» وعارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أنّ الهدف من تلك الشائعات هو بث الإحباط في نفوس الشباب «عاوزين يقولوا للشباب متحلمش بغير اللي ربنا مديهولك.. بس ربنا قال أحلم واسعى لتحقيق أهدافك».

وكانت صفحات عدّة، نشرت حكايات مزعومة عن الفنان طلعت زكريا، لعل أبرزها بأنه كان: «بيحلم إنه يبقى عنده فيلا ويبقى فيها حمام سباحة، وفضل طول عمره يحارب ويشتغل وبالفعل اشتهر وكسب فلوس وبقى عنده فيلا وفيها حمام سباحة، ومع أول نزوله في حمام السباحة جاله فيروس نادر انتقل إليه، وأن الفيروس النادر ده اللي بيجي لواحد من 10 مليون كان هو السبب في موته».