نجل طلعت زكريا ينشر صورة والده في شبابه: "ملامحي كلها منك"

نشر عمرو، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة لوالده في شبابه، ليوضح مدى التشابه الذي يجمع بينهما.

وغادر طلعت زكريا دنيانا يوم 8 أكتوبر عام 2019، عن عمر ناهز الـ59 عاما، بعد صراع مع المرض، باعتباره من مواليد 18 ديسمبر عام 1960.

وعلق عمرو طلعت زكريا، على الصورة التي نشرها لوالده في شبابه، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، قائلا: "ملامحي كلها منك يا دوب الاسم متغير، الله يرحمك يا صاحبي".

وعلقت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، على صورة والدها وشقيقها، بقولها: "ايه ده إنت شبهه سبحان الله".

وسبق ونشر عمر طلعت زكريا، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو ممسك بأزياء والده الراحل، التي ارتداها في بعض أعماله، منها فيلم "طباخ الرئيس"، وعلق قائلا: "ظننت أنني استسلمت لواقعي، واعتدت العيش بدون أبي، لكن وربي أكاد أجن من فرط اشتياقي لك يا فقيد قلبي".

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا، قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بوالدها، وهي تختضنه: "نفسي في الحضن ده أوي، دلوقتي هيقول كلام كتير أوي.. نفسي أحس بيك زي زمان بس دي إرادة ربنا.. ولنا لقاء قريب يا أبي ربنا يرحمك.. بنت أبوها".

وظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرًا، في جلسة تصوير وهي ترتدي إسكيرت، يحمل صور والدها الفنان الراحل، وقالت لـ"الوطن": "الإسكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم، ولكن أجلت بسبب ظروف كورونا، وفات وقت كبير، وأردت أن ارتدي هذه الإسكيرت، وتفاجئت بردود الأفعال الجميلة"، مضيفا: "الجميل إن هناك عددا من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطرة تسعدني، وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له".