دينا تستعيد ذكرياتها مع طلعت زكريا قبل وفاته: خفة دمه غير طبيعية

استعادت الفنانة دينا ذكريات آخر تعاون فني جمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله، حيث وافته المنية في 8 أكتوبر عام 2019.

وقالت "دينا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن زكريا لم يكن قادراً على السير بشكل جيد قبل رحيله، مضيفة: طلعت كان يتمتع بخفة دم غير طبيعية، ويثير حالة من البهجة والسعادة داخل البلاتوه، واللافت للنظر كان سخريته من نفسه دائماً، وهو ما يعكس جمال شخصيته وتصالحه مع ذاته.

وتابعت: أرى أننا افتقدنا طلعت زكريا كفنان كوميدي عظيم، حيث كان يتعامل بطريقة السهل الممتنع في أفلامه، ولذلك إيفيهاته ما زالت محل تداول بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور أحداث فيلم "حليمو" حول شخصية المواطن حليمو التي يجسدها طلعت زكريا، حيث يعمل منقذًا على شواطئ إسكندرية رغم عدم إجادته للسباحة، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية على مدار الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم ريم البارودي، أمينة، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، هبة السيسي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد.

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها

وأحيت الفنانة إيمي طلعت ذكريا، الذكرى الأولى لوفاة والدها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"

وكتبت إيمي: "زي النهاردة من سنة مات أبي، الله يرحمك يا نبض قلبي، الرجاء الدعاء لأبي، وأمواتنا جميعا".

وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل والدها، والأغنية تحمل اسم "بنت أبوها"، ومن ألحان عمرو زكي.

وقالت إيمي لـ"الوطن": إنها فكرت في وضع إيفيهات والدها في الأغنية، ولكن بعد ذلك قررت أن تكون هذه الأغنية إهداء لكل بنت فقدت والدها، مشيرة إلى أن الأغنية خالية من أي أشياء تخص والدها بشكل خاص.

ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت "قريبًا".

وظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرًا، في جلسة تصوير وهي ترتدي "سكيرت" تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.