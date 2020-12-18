وكيل نقابة المحامين: عمومية الإسكندرية توافق على إنشاء نقابة جديدة

قال رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين مجدي سخي، إنه تمت الدعوة لإجراء ثلاثة جمعيات عمومية أمس الخميس، في الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، إلا أن جمعيتي الغربية والبحيرة لم يكتمل نصابهما القانوني وتم تحرير محضر من رؤساء اللجان العامة بذلك، بينما اكتملت الجمعية العمومية التي انعقدت بمحكمتي شرق وغرب الإسكندرية.

وأضاف وكيل مجلس المحامين، أنه عقب إتمام الفرز وأعلنت النتائج أمام الحضور أمس، وكانت النتيجة الموافقة على القرار المطروح على الجمعية العمومية بإنشاء نقابة الإسكندرية التي تضم دائرتها محكمتي شرق وغرب الإسكندرية.

وأعلن وكيل نقابة المحامين، عن انعقاد اجتماع للجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بمقر النقابة العامة في تمام الرابعة عصرا لإنهاء أزمة التصويت لنقابات القاهرة الأربعة بعد تبليغ جميع المحاكم برفض إجراء التصويت سواء داخل غرف المحامين بها، أو سرادق مخصص للتصويت داخل المحكمة، كما أغلقت مقار النقابات الفرعية.

وأكد سخي أنه يوجد أمام اللجنة أكثر من بديل لأماكن الاقتراع بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة ستدرسها اللجنة خلال الاجتماع، مضيفا: "وسنعلن عن مكان انعقاد الجمعية عبر موقع النقابة مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة".

وأشار وكيل نقابة المحامين، أنه لا يوجد في انعقادها أي مشاكل، وتم الإعلان عن لجان الاقتراع داخل غرف المحامين بالمحاكم خلال الأيام الماضية، وأبلغت بها نقابتي شمال وجنوب الجيزة.

وكانت النقابة العامة للمحامين دعت الجمعيات العمومية للمحامين في عدد من النقابات الفرعية، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر.

ومن المقرر أن تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم 19-12-2020، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم 20-12-2020، يشار إلى أن التصويت على القرار يكون بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.