نقابة المحامين تنقي جداولها: شطب نجل محمد مرسي وسارق "جوز البط"

بدأت نقابة المحامين منذ فترة، عملية تنقية لجداولها، عبر شطب عدم الممارسين للمهنة أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، والتي طالت عددا من المحامين المحسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، أبرزهم نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن مرتزقة التنظيم من أمثال "أيمن نور" و"محمد البرادعي".

وانضم إلى هذا الطابور المحامي المتهم في قضية سرقة "جوز بط"، الذي كشفت النقابة أنه فصل من قبل واقعة السرقة؛ لعدم ممارسته للمهنة.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، أبرز المحامين الذين شطبوا من النقابة في الفترة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

"المحامين" تفصل أحد أعضائها بعد سرقته "جوز بط"

وقرر المستشار محمد الخولي، رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، حبس "م . ع"، المحامي المفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة "بطتين" من إحدى البائعات بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، لمدة 3 شهور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد ألقت القبض على محام مفصول لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حي شبرا بفي مدينة دمنهور، بعد مغافلتها وسرقة "بطتين" دون أن يدفع ثمنها.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قانون النقابة ينص على أنه إذا ارتكب المحامي جنحة ماسة بالشرف مثل السرقة والنصب وجرائم العرض، أو جناية، يزال من النقابة.

نجل المعزول و6 آخرين أبرز المشطوبين من نقابة المحامين

وكانت قد أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 4 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهم: "صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبدالمنعم عبدالمقصود".

وقالت المحكمة، إن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين، وتلوثت أيديهم بالماء، وبخصوص الدفع المبدئي من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أنه لما كان المدعي ينعى على المحامين المذكورة أسماؤهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء، ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند خليقا، والحال كذلك بالرفض.

شطب "أيمن نور" و"البرادعي" من قائمة نقابة المحامين

وكانت قد قررت النقابة العامة للمحامين، نقل الهارب أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، والهارب محمد البرادعي، إلى جدول غير المشتغلين، لعدم "سدادهم اشتراكات 2015 و2016 و2017، واشتغالهم بمهنة المحاماة".

وطالب عدد من المحامين بتطهير جداول النقابة من العناصر البارزة من جماعة الإخوان الإرهابية، وشطب عضوية الهارب أيمن نور، نظرا لتحريضه علي العنف ضد مصر من الخارج.